Update am Abend: TikTok-Gefahr erkannt und ein Schock in Dormagen

Guten Abend,

es ist eine Binsenweisheit, doch wenn die EU-Kommission sie ausspricht, bekommt sie plötzlich politisches Gewicht: TikTok und seine Mechanismen können süchtig machen. Bald könnten dem Plattformbetreiber deshalb sogar Strafen drohen. Schockierendes ist aus Dormagen zu hören: Dort hat die Polizei den dringenden Verdacht, dass ein Kind ein anderes Kind getötet haben könnte. Und politisch brisant: Bundeskanzler Merz hat den Mittelstand verärgert.

EU droht TikTok wegen Suchtgefahr

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress um 15:12 Uhr. 06.02.2026 | 0:33 min

Das ist passiert: Die EU-Kommission hat mitgeteilt, dass die Social-Media-Plattform TikTok nach vorläufigen Ergebnissen einer Untersuchung gegen europäisches Recht verstößt. "Suchtfördernde Mechanismen" der Plattform wie etwa das dauernde, automatische Abspielen von Videos können demnach "schädliche Auswirkungen auf die sich entwickelnden Gehirne von Kindern und Jugendlichen haben". Dem chinesischen TikTok-Konzern Bytedance drohen sogar Millionen-Strafen, wenn der Konzern nicht reagiert. TikTok fühlt sich durch die EU-Kommission "kategorisch falsch" dargestellt und will "alle notwendigen Schritte unternehmen, um diese Ergebnisse mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln anzufechten".

Die EU-Kommission hat mitgeteilt, dass die Social-Media-Plattform TikTok nach vorläufigen Ergebnissen einer Untersuchung gegen europäisches Recht verstößt. "Suchtfördernde Mechanismen" der Plattform wie etwa das dauernde, automatische Abspielen von Videos können demnach "schädliche Auswirkungen auf die sich entwickelnden Gehirne von Kindern und Jugendlichen haben". Dem chinesischen TikTok-Konzern Bytedance drohen sogar Millionen-Strafen, wenn der Konzern nicht reagiert. TikTok fühlt sich durch die EU-Kommission "kategorisch falsch" dargestellt und will "alle notwendigen Schritte unternehmen, um diese Ergebnisse mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln anzufechten". Das ist der Hintergrund: Die Brüsseler Behörde untersucht derzeit bei verschiedenen großen Online-Plattformen, ob sich diese an die europäischen Gesetze halten. Bei den großen Tech-Unternehmen sorgt das für Empörung, so auch bei der US-Regierung - etwa wegen ähnlich hartem Vorgehen gegen Meta und Google.

Die Brüsseler Behörde untersucht derzeit bei verschiedenen großen Online-Plattformen, ob sich diese an die europäischen Gesetze halten. Bei den großen Tech-Unternehmen sorgt das für Empörung, so auch bei der US-Regierung - etwa wegen ähnlich hartem Vorgehen gegen Meta und Google. Das sagt ZDF-Brüssel-Korrespondent Ulf Röller: "Die Kommission macht ernst, nimmt mit TikTok einen weiteren Social-Media-Giganten ins Visier. Sie stellt den Schutz vor allem Jugendlicher über kommerzielle Interessen und setzt damit weltweit Maßstäbe gegen das süchtig machende Design von Online-Plattformen." Es sei aber nur der erste rechtliche Schritt getan. "Am Ende muss die EU zeigen, dass sie stark ist und bereit ist, ihre Standards durchzusetzen."

12-Jähriger in Dormagen unter Mordverdacht

Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland ab 14 Uhr. 06.02.2026 | 1:51 min

Das ist passiert: Eine verstörende Nachricht kommt heute aus Dormagen. Wie die Polizei mitteilt, hat in der nordrhein-westfälischen Stadt mutmaßlich ein Kind ein anderes Kind getötet. Ein 12-Jähriger ist tatverdächtig.

Eine verstörende Nachricht kommt heute aus Dormagen. Wie die Polizei mitteilt, hat in der nordrhein-westfälischen Stadt mutmaßlich ein Kind ein anderes Kind getötet. Ein 12-Jähriger ist tatverdächtig. Das ist der Hintergrund: Ende Januar war die Leiche des 14-jährigen Yosef von einem Spaziergänger gefunden worden. Der Jugendliche war laut Obduktion an Stich- und Schnittverletzungen gestorben.

Ende Januar war die Leiche des 14-jährigen Yosef von einem Spaziergänger gefunden worden. Der Jugendliche war laut Obduktion an Stich- und Schnittverletzungen gestorben. Das sagt ZDF-Reporter Lothar Becker: "Der Bürgermeister hat heute nochmal darauf hingewiesen, dass die Tatsache, dass der Täter sehr wahrscheinlich nur 12 Jahre alt ist, das Ganze noch traumatisierender macht für die Gemeinde hier", berichtet Becker aus Dormagen. "Yosef war ein fester Bestandteil des Fußballklubs, auch beim Schützenverein und dem Hundesportverein. Ein Junge, der aus einer Gemeinde herausgerissen wurde." Im Moment frage man sich weniger, was genau passiert sei, sondern wie man damit umgehen könne. "Was Dormagen hier macht, habe ich so auch noch nicht erlebt: einen sehr offenen Umgang mit dem Schmerz, mit dem Tod - in der Hoffnung, dass sich die Gemeinde hier von dieser Tragödie langsam wieder erholen kann."

Mittelstand schreibt Brandbrief an Kanzler Merz

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress um 9 Uhr. 06.02.2026 | 0:47 min

Das ist passiert: Der Mittelstandsverband kritisiert in einem Brandbrief an Friedrich Merz die Wirtschaftspolitik des Kanzlers scharf. In dem Schreiben ist von "blankem Entsetzen" die Rede. Eine solche Enttäuschung bei den Unternehmen habe man "noch nie gemessen". Der Verband stellt mit sehr deutlichen Worten auch die Personalie Gitta Connemann (CDU) infrage, die in der Bundesregierung für die Belange des Mittelstands zuständig ist. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zeigt sich darüber empört.

Der Mittelstandsverband kritisiert in einem Brandbrief an Friedrich Merz die Wirtschaftspolitik des Kanzlers scharf. In dem Schreiben ist von "blankem Entsetzen" die Rede. Eine solche Enttäuschung bei den Unternehmen habe man "noch nie gemessen". Der Verband stellt mit sehr deutlichen Worten auch die Personalie Gitta Connemann (CDU) infrage, die in der Bundesregierung für die Belange des Mittelstands zuständig ist. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zeigt sich darüber empört. Das ist der Hintergrund: Merz hatte im Wahlkampf eine Wende für die Wirtschaft angekündigt, die allerdings nach wie vor in einer Flaute feststeckt. Große Wirtschaftsreformen blieben bislang aus. Gitta Connemann war zuletzt aufgefallen, weil sie den Rechtsanspruch auf "Lifestyle-Teilzeit" abschaffen will. Die Wortwahl hatte Connemann nach Kritik auch aus der eigenen Partei anschließend öffentlich bedauert.

Merz hatte im Wahlkampf eine Wende für die Wirtschaft angekündigt, die allerdings nach wie vor in einer Flaute feststeckt. Große Wirtschaftsreformen blieben bislang aus. Gitta Connemann war zuletzt aufgefallen, weil sie den Rechtsanspruch auf "Lifestyle-Teilzeit" abschaffen will. Die Wortwahl hatte Connemann nach Kritik auch aus der eigenen Partei anschließend öffentlich bedauert. Das sagt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann: "Enttäuschung über fehlende Reformen der schwarz-roten Bundesregierung begegnet mir in vielen Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Tatsächlich hatte Merz ja selbst für eine große Erwartungshaltung gesorgt - und dann im "Herbst der Reformen" mit mangelnden Reformen enttäuscht. Neu ist die Schärfe, mit der der Chef des Mittelstandsverbands - ein Parteifreund von Merz - hier seinen Brief an den Kanzler formuliert."

💡 Ratgeber: Wo der Bote Pakete abgeben darf

Haustür, Treppenhaus, Nachbar: Wenn der Paket-Empfänger nicht zu Hause ist, landet die Sendung oft woanders. Welche Regeln gelten? Und worauf sollten Verbraucher achten?

Über dieses Thema berichtete das ZDF-Morgenmagazin am 05.02.2026 ab 05:30 Uhr. 05.02.2026 | 2:18 min

🎖️ Olympische Winterspiele

Der heutige Olympia-Abend steht ganz im Zeichen der Eröffnungsfeier, die um 20 Uhr beginnt - die Kollegen der ARD übertragen live. Mit der Entzündung der beiden olympischen Feuerschalen in Mailand und Cortina d’Ampezzo werden die Spiele offiziell eröffnet. Die Sportlerinnen und Sportler nehmen an Athletenparaden an den vier Olympia-Orten teil: Mailand, Predazzo, Livigno und Cortina d’Ampezzo. Fahnenträger für Deutschland sind die Skispringerin Katharina Schmid und der NHL-Profi Leon Draisaitl.

Am Wochenende geht es dann um die ersten Entscheidungen - aus deutscher Sicht mit guten Chancen auf erste Medaillen etwa für die Skispringerinnen oder im Rennrodeln. Highlight am Samstagvormittag ist die Abfahrt der Männer in Bormio. Am Sonntag wollen die DSV-Biathleten in der Mixed-Staffel ums Podest mitkämpfen. Auch im Snowboard, Rennrodeln und bei der Abfahrt der Frauen könnte es weitere deutsche Medaillen geben.

Das ZDF berichtet täglich in sportstudio live über die Olympischen Winterspiele. Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

⚽ Bundesliga

Mit Albert Riera feiert heute ein charismatischer Trainer sein Bundesliga-Debüt. Unter dem 43-Jährigen weht sofort ein anderer Wind bei Eintracht Frankfurt. In Berlin wartet heute Union auf die Adlerträger (ab 20:30 Uhr im Liveticker).

📰 Schlagzeilen

📱 Das sollten Sie sich mal anschauen

Auf der Autobahn 52 bei Ratingen ist ein Reisebus in Brand geraten. Alle Fahrgäste konnten sich glücklicherweise in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist jedoch noch unklar.

Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland um 14:37 Uhr. 06.02.2026 | 1:00 min

📺 Streaming-Tipps für den Abend

I, Tonya: Die talentierte, aber polarisierende Eiskunstläuferin Tonya Harding steht vor ihrer zweiten Olympiateilnahme, als ihr Mann als Liebesbeweis ein Attentat auf ihre größte Konkurrentin anstößt. Ein packendes Drama. (1 Std. 54 Min.)

06.02.2026 | 114:52 min

KI und Therapie? Junge Menschen sprechen mit KI über Angst und Stress. "37° Leben" zeigt, was KI-basierte Chatbots leisten können, wo Therapie beginnt und warum die Technik kein Ersatz für Hilfe ist. (27 Min.)

08.02.2026 | 27:09 min

👨‍🍳 Rezept des Tages: Gerösteter Rosenkohlsalat

06.02.2026 | 5:26 min

Ob roh, gebraten oder gedünstet: Rosenkohl lässt sich vielseitig verarbeiten. Mario Kotaska serviert ihn als Salat und ergänzt das Gericht durch Kichererbsen, Äpfel und Parmesan.

Für das Rezept finden Sie hier den Download.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend und das Wochenende!

Torben Heine und das gesamte ZDFheute-Team