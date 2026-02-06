Heftiger Streit um Mittelstandsbeauftragte Gitta Connemann

Nach Kritik des Mittelstandsverbands an Gitta Connemann stellen sich CDU-Politiker und Lobbyisten hinter die Mittelstandsbeauftragte. CDU-Generalsekretär Linnemann wird deutlich.

Ist die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung eine Fehlbesetzung - und die Wirtschaftspolitik der Regierung Merz wirklich so desaströs, dass sie für "Entsetzen" sorgt? Mit dieser Kritik hatte sich der Vorsitzende des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, der CDU-Politiker Christoph Ahlhaus, in einem Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz gewendet.

Nach Veröffentlichung des Briefs durch ZDFheute aber stellen sich mehrere Lobbyisten und Politiker hinter die Mittelstandsbeauftragte - vom stellvertretenden Regierungssprecher ("wir sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit") über die Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller. Connemann gehöre, so Müller, "zu den stärksten Vertretern der Bundesregierung - sie ist für uns eine wichtige, zuverlässige und vor allem kompetente Ansprechpartnerin".

"Einfach mal die Nachrichten anschalten"

Am deutlichsten aber ist Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, der sich gegenüber ZDFheute echauffiert:

Herrn Ahlhaus empfehle ich einfach mal die Nachrichten anzuschalten. „ Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär

Kanzler Merz sei unermüdlich unterwegs, um neue Partnerschaften für den Wirtschaftsstandort abzuschließen. "Die Fortschritte bei den Handelsabkommen zeigen, dass Deutschland international endlich wieder Gewicht hat."

Bundesverband mittelständische Wirtschaft Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) ist eine Lobbyvertretung der mittelständischen Wirtschaft mit Sitz in Berlin. In dem parteipolitisch unabhängigen Verband sind knapp 26.000 Unternehmerinnen und Unternehmer organisiert. Geschäftsführer ist seit 2023 der CDU-Politiker Christoph Ahlhaus.

Linnemann: Connemann "kämpft Tag und Nacht"

Auch die Kritik an seiner Parteifreundin Gitta Connemann hält Linnemann für völlig fehl am Platz. "Ich kenne kaum einen Menschen, der so für den Mittelstand ackert. Sie kämpft Tag und Nacht unerbittlich", so Linnemann gegenüber ZDFheute.

Zuletzt hatte Gitta Connemann - Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU - mit Vorschlägen für Aufruhr gesorgt, den Anspruch auf von ihr so genannte "Lifestyle-Teilzeit" abzuschaffen. Für die Wortwahl hat sie mittlerweile öffentlich ihr Bedauern ausgedrückt.

Florian Neuhann leitet das ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.