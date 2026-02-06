  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Heftiger Streit um Mittelstandsbeauftragte Gitta Connemann

Exklusiv

Kritik an CDU-Politikerin Connemann:Heftiger Streit um die Mittelstandsbeauftragte

Florian Neuhann

von Florian Neuhann

|

Nach Kritik des Mittelstandsverbands an Gitta Connemann stellen sich CDU-Politiker und Lobbyisten hinter die Mittelstandsbeauftragte. CDU-Generalsekretär Linnemann wird deutlich.

Gitta Connemann (CDU), Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, spricht am 26.09.2025 beim 17. Bundesmittelstandstag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in der Motorworld, Köln.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft wendet sich in einem Brandbrief an Bundeskanzler Merz. Darin kritisiert er die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung in den letzten neun Monaten.

06.02.2026 | 0:47 min

Ist die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung eine Fehlbesetzung - und die Wirtschaftspolitik der Regierung Merz wirklich so desaströs, dass sie für "Entsetzen" sorgt? Mit dieser Kritik hatte sich der Vorsitzende des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, der CDU-Politiker Christoph Ahlhaus, in einem Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz gewendet.

Nach Veröffentlichung des Briefs durch ZDFheute aber stellen sich mehrere Lobbyisten und Politiker hinter die Mittelstandsbeauftragte - vom stellvertretenden Regierungssprecher ("wir sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit") über die Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller. Connemann gehöre, so Müller, "zu den stärksten Vertretern der Bundesregierung - sie ist für uns eine wichtige, zuverlässige und vor allem kompetente Ansprechpartnerin".

Stefan Leifert bei ZDFheute live

Stefan Leifert präsentiert das Wirtschaftsbarometer zur Lage im Land. Es zeigt, wie stark Unsicherheit, Preise & Insolvenzen die Stimmung prägen und wo Wahrnehmung und Realität auseinandergehen.

21.01.2026 | 8:33 min

"Einfach mal die Nachrichten anschalten"

Am deutlichsten aber ist Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, der sich gegenüber ZDFheute echauffiert:

Herrn Ahlhaus empfehle ich einfach mal die Nachrichten anzuschalten.

Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär

Kanzler Merz sei unermüdlich unterwegs, um neue Partnerschaften für den Wirtschaftsstandort abzuschließen. "Die Fortschritte bei den Handelsabkommen zeigen, dass Deutschland international endlich wieder Gewicht hat."

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) ist eine Lobbyvertretung der mittelständischen Wirtschaft mit Sitz in Berlin. In dem parteipolitisch unabhängigen Verband sind knapp 26.000 Unternehmerinnen und Unternehmer organisiert. Geschäftsführer ist seit 2023 der CDU-Politiker Christoph Ahlhaus.

Mittelstand

Trotz schwieriger Zeiten schafft es die Landmaschinen-Firma Krone sich im Wettbewerb zu behaupten. Doch wie bei vielen mittelständischen Unternehmen nehmen die Probleme auch hier zu.

25.11.2025 | 2:29 min

Linnemann: Connemann "kämpft Tag und Nacht"

Auch die Kritik an seiner Parteifreundin Gitta Connemann hält Linnemann für völlig fehl am Platz. "Ich kenne kaum einen Menschen, der so für den Mittelstand ackert. Sie kämpft Tag und Nacht unerbittlich", so Linnemann gegenüber ZDFheute.

Zuletzt hatte Gitta Connemann - Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU - mit Vorschlägen für Aufruhr gesorgt, den Anspruch auf von ihr so genannte "Lifestyle-Teilzeit" abzuschaffen. Für die Wortwahl hat sie mittlerweile öffentlich ihr Bedauern ausgedrückt.

Florian Neuhann leitet das ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Brandbrief: Mittelständler enttäuscht von Kanzler Merz" am 06.02.2026 um 09:00 Uhr.
Themen
CDUSchwarz-rote KoalitionFriedrich Merz

Mehr zum Thema Wirtschaft

  1. Ein Mann in einem blauen Anzug telefoniert über ein Smartphone. Im Hintergrund ist eine Grafik einer Deutschlandkarte mit in unterschiedlichen Grüntönen markierten Bundesländern zu sehen.
    Grafiken

    Verdienste im Vergleich:Branche, Region, Erfahrung: Wie sich Gehälter unterscheiden

    von Marie Ries
    mit Video0:34
  2. Baden-Württemberg, Tübingen: Studenten sitzen an der Universität in Tübingen in einem Hörsaal in einer Vorlesung in Praktischer Informatik.

    Junge Akademiker auf Jobsuche :Vom Hörsaal in die Arbeitslosigkeit - was tun?

    von Daniel Thoma
    mit Video36:32
  3. Zwei Männer sind auf dem Weg zur Agentur für Arbeit. (Symbolbild)

    Über drei Millionen Menschen ohne Job:Arbeitslosenzahl steigt auf Zwölf-Jahres-Hoch

    mit Video0:21
  4. Symbolbild: Rauch aus der Werksleitung eines Heizkraftwerks in einer Stadt im Winter

    Wirtschaft erklärt:Was das deutsche Geschäftsmodell kaputt macht

    von Ferdinand Uth
    mit Video8:50