Friedrich Merz unter Druck: Brandbrief vom Mittelstand an Kanzler

Kritik an Gitta Connemann:Ein Brandbrief des Mittelstands an Kanzler Merz

von Florian Neuhann

"Blankes Entsetzen": In einem Brief an Kanzler Friedrich Merz attackiert der Mittelstandsverband dessen Wirtschaftspolitik scharf - und zählt eine Personalie an.

Christoph Ahlhaus, Vorsitzender der Bundesgeschaeftsführung des Mittelstand, steht auf der Impact Stage beim Zukunftstag Mittelstand 2025 in der STATION Berlin am 09.04.2025

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft wendet sich in einem Brandbrief an Bundeskanzler Merz. Darin kritisiert er die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung in den letzten neun Monaten.

06.02.2026 | 0:47 min

Die Post, die das Bundeskanzleramt am Donnerstagabend erreichte, hat es in sich. Ein Schreiben voll gepfefferter Kritik am Hausherrn, an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) - und insbesondere an dessen Wirtschaftspolitik. Absender des Briefs, der ZDFheute exklusiv vorliegt, ist Christoph Ahlhaus. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft und Parteifreund von Merz.

Mit viel Hoffnung, so schreibt Ahlhaus in dem Brief, hätten die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland auf das Ende der Ampel-Regierung reagiert. Viele hätten Merz im Wahlkampf unterstützt und optimistisch auf die von Merz angekündigte Wirtschaftswende geblickt.

Nicht einmal neun Monate nach Ihrer Wahl zum Bundeskanzler ist diese Euphorie dem blanken Entsetzen über die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland gewichen.

Brief des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft an Kanzler Merz

Mittelstandsverband: Solche Enttäuschung bei Unternehmen "noch nie gemessen"

In dem Schreiben bezieht sich Ahlhaus, der von August 2010 bis März 2011 für die CDU Erster Bürgermeister von Hamburg war, auf eine aktuelle Umfrage seines Verbandes unter 1.200 mittelständischen Unternehmen. 64 Prozent der befragten Unternehmen glauben demnach nicht mehr daran, dass die angekündigte Wirtschaftswende gelingen werde. 79 Prozent geben an, sie würden nicht einmal mehr ein "engagiertes Bemühen" der Bundesregierung erkennen, für den Mittelstand relevante Probleme anzugehen.

Mittelstand

Eine solche Enttäuschung, schreibt Ahlhaus an Kanzler Merz, habe man "noch nie gemessen". Die Zahlen seien ein "Alarmsignal", Merz solle sie als "Hilfeschrei" begreifen. Ahlhaus fordert Merz auf, seine Richtlinienkompetenz für dringend notwendige Reformen zu nutzen, denn es sei hinlänglich bekannt, was der Wirtschaftsstandort jetzt brauche.

Wir wollen keine PR-Gipfel und Placebo-Diskussionsrunden mehr.

Brief des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft an Kanzler Merz

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) ist eine Lobbyvertretung der mittelständischen Wirtschaft mit Sitz in Berlin. In dem parteipolitisch unabhängigen Verband sind knapp 26.000 Unternehmerinnen und Unternehmer organisiert. Geschäftsführer ist seit 2023 der CDU-Politiker Christoph Ahlhaus.

Verband fordert Entlassung der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann

Besondere Kritik bekommt in dem Schreiben schließlich eine Person, die sich in der Bundesregierung eigentlich um die Belange des Mittelstands kümmern soll: die CDU-Politikerin Gitta Connemann, Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand.

Connemann hatte vor ein paar Tagen mit einem Antrag für den CDU-Parteitag Ende Februar für Aufsehen gesorgt, in dem ihre Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) forderte, den Anspruch auf von ihr so genannte "Lifestyle-Teilzeit" abzuschaffen. An dem Antrag hatte es auch innerhalb der CDU heftige Kritik gegeben. Mittlerweile hat Connemann die Wortwahl öffentlich bedauert.

Ihrem Ansehen unter mittelständischen Unternehmen aber hat das offenbar nachhaltig geschadet. "Zu Gitta Connemann hat der deutsche Mittelstand (…) weder ein Mindestmaß an Vertrauen noch ein Rest an Kompetenzvermutung", heißt es in dem Schreiben an Kanzler Merz. Schließlich fordert Ahlhaus seinen Parteifreund Merz auf, "diese personelle Besetzung kritisch zu hinterfragen". Übersetzt: Gitta Connemann zu entlassen.

Florian Neuhann leitet das ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

Die deutsche Wirtschaft hat schwache Jahre hinter sich - die schwarz-rote Koalition will das ändern. Wie ist der aktuelle Stand? Wichtige Zahlen zur Wirtschaftslage im Überblick.
von Robert Meyer, Moritz Zajonz
