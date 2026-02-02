Wie stark unterscheiden sich Verdienste in Deutschland nach Region, Branche und Berufserfahrung? Das zeigen Daten der Online-Stellenbörse "Stepstone" - ein Überblick in Grafiken.

53.900 Euro beträgt das mittlere Brutto-Jahresgehalt in Deutschland im Jahr 2025 laut dem aktuellen Gehaltsreport der Online-Jobbörse Stepstone. Diese Summe markiert den Median - also jenen Wert, bei dem jeweils die Hälfte der Beschäftigten mehr und die andere Hälfte weniger verdienen.

Doch ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über oder unter diesem Wert liegen, hängt stark davon ab, wo sie leben, wo sie arbeiten und wie lange sie bereits im Berufsleben sind.

Wo es die höchsten Gehälter gibt

Einer der auffälligsten Unterschiede zeigt sich beim Blick auf die Regionen: Der Medianverdienst in den ostdeutschen Bundesländern liegt bei 48.750 Euro, in den westlichen Bundesländern mit 56.250 Euro um 7.500 Euro höher.

Besonders gut verdienen im Vergleich mit den anderen Bundesländern Beschäftigte in Hamburg: Das mittlere Brutto-Jahresgehalt liegt in der Hansestadt bei 60.000 Euro im Jahr.

Welche Branchen am besten bezahlen

Auch der Wirtschaftszweig hat einen erheblichen Einfluss darauf, was am Ende des Jahres auf dem Gehaltszettel der Beschäftigten steht. Suchen Sie in der Tabelle unten nach Ihrer Branche:

So unterscheidet sich das Gehalt nach Branche

Mit der Berufserfahrung steigt das Gehalt

Mit den Berufsjahren steigt auch die Berufserfahrung und in der Regel damit auch der Verdienst.

So steigt das Gehalt mit der Berufserfahrung

Das Mediangehalt bei Arbeitnehmenden mit über 25 Jahren Berufserfahrung fällt fast ein Drittel höher aus als das von Beschäftigten, die weniger als ein Jahr in ihrem Beruf gearbeitet haben.

Doch auch in der Gruppe von jungen Menschen, die gerade erst ins Arbeitsleben gestartet sind, gibt es große Unterschiede - auch in Tätigkeiten, für die man typischerweise ein mindestens vierjähriges Studium benötigt.

So viel verdienen Berufseinsteiger*innen

Hohe Gehälter gibt es beispielsweise für juristische Berufseinsteiger*innen, aber vor allem auch in der Steuerberatung: Bei 73.500 Euro liegt hier das mittlere Einstiegsgehalt.

Zum Vergleich: Im Kommunikations- und Mediendesign verdienen Berufseinsteiger*innen in "hoch komplexen" Tätigkeiten - also solche, die in der Regel mindestens vier Jahre Studium und/oder entsprechende Berufserfahrung erfordern - über 30.000 Euro weniger pro Jahr.

Als Einstiegsgehälter definiert Stepstone Verdienste von Erwerbstätigen unter 30, die weniger als drei Jahre Berufserfahrung gesammelt haben und keine Personalverantwortung tragen.

Der Gehaltsreport der Online-Jobbörse basiert auf über einer Million Gehaltsangaben. Die Verdienste beziehen sich auf eine Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche. Sonderzahlungen wie etwa Boni, Weihnachts- oder Urlaubsgeld sind in den mittleren Gehaltsangaben eingeschlossen.