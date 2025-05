Update am Abend: Hilfe für Ukraine und Kurswechsel bei Migration

So hatte Merz bereits in den vergangenen Tagen angekündigt, dass es "keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen" gebe. Heute nun machte er klar: Deutschland wird die Ukraine im Kampf gegen Russland mit weiteren fünf Milliarden Euro und bei der Produktion weitreichender Waffen unterstützen. Damit sind wohl bereits bestehende Projekte in der Ukraine gemeint. Dazu soll es eine Absichtserklärung der Verteidigungsminister beider Länder am Nachmittag geben.