Selenskyj trifft Merz: Der wahre Kanzlermacher in Berlin

Nun aber die vermeintlich zweite Wendung: Seit Merz Kanzler ist, will er über den Taurus nicht mehr öffentlich sprechen, auch mit Rücksicht auf seinen Koalitionspartner SPD . Aber mehr noch, weil er Putin im Unklaren lassen will. Und irgendwie auch die Ukraine, die sich Hoffnung machen soll. In der Gewissheit, dass das mächtigste Land der EU an seiner Seite steht.