Update am Abend: Hilfe für Nepal, Kriegsverbrecher Mladic tot

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nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya steigen die Opferzahlen. Die schwierige Such- und Rettungsaktion läuft auf Hochtouren. In Den Haag ist mit Ratko Mladic ein verurteilter Kriegsverbrecher gestorben, der als hauptverantwortlich für die Massenmorde von Srebrenica im Jahr 1995 gilt. Und nach dem geheimnisvollen Besuch des CIA-Chefs in Moskau wird über die Hintergründe seiner Reise spekuliert.

Schwierige Rettungsaktion nach Sturzflut in Nepal

Das ist passiert: Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet wird langsam das Ausmaß der Katastrophe klar. Mindestens 270 Menschen sind allein auf nepalesischer Seite ums Leben gekommen, mehr als 1.300 Menschen werden insgesamt vermisst - darunter zahlreiche Ausländer.

Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet wird langsam das Ausmaß der Katastrophe klar. Mindestens 270 Menschen sind allein auf nepalesischer Seite ums Leben gekommen, mehr als 1.300 Menschen werden insgesamt vermisst - darunter zahlreiche Ausländer. Das passiert jetzt: Die Such- und Rettungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Mehr als 5.000 Rettungskräfte von Armee und Polizei sind im Einsatz. Auch internationale Hilfe ist angelaufen. Doch die Rettungsaktionen gestalten sich aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche Nepals und der fragilen Infrastruktur äußerst schwierig.

Quelle: ZDF



Das sagen Helfer und unsere Korrespondenten: "Im Moment ist es so, dass der Schlamm und das Geröll alles blockiert, viele Gebiete sind tatsächlich nur aus der Luft mit dem Helikopter zu erreichen", berichtet ZDF-Korrespondentin Elisabeth Schmidt. "Nepal ist ein Entwicklungsland, eines der ärmsten Länder Asiens und schweres Gerät wie Bagger, aber auch Helikopter sind dort kaum vorhanden. Das Land ist deshalb dringend auf internationale Hilfe angewiesen", so Schmidt. Doch es gibt auch weitere Herausforderungen. "Das größte Problem, das wir momentan haben, ist es, die Hilfe zu koordinieren", sagt Thomas Meier von der Hilfsorganisation "humedica". Man wisse derzeit nicht genau, wo momentan was gebraucht werde. Und die höhergelegenen Gebiete an der tibetischen Grenze erreiche nur das Militär und die Polizei mit ihren Hilfsfahrzeugen und Helikoptern. "Und davon gibt es natürlich nicht genug", so Meier.

ZDF Mittagsmagazin, 27.08.2026, ab 12:10 Uhr. 27.08.2026 | 5:09 min

Kriegsverbrecher gestorben

Das ist passiert: Der frühere bosnisch-serbische Armeechef Ratko Mladic ist tot. Der wegen Kriegsverbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGH) zu lebenslanger Haft verurteilte Mladic starb im Alter von 84 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in Den Haag.

Der frühere bosnisch-serbische Armeechef Ratko Mladic ist tot. Der wegen Kriegsverbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGH) zu lebenslanger Haft verurteilte Mladic starb im Alter von 84 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in Den Haag. Das ist der Hintergrund: Mladic war 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht in Serbien festgenommen worden. 2017 wurde er dann wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnienkriegs (1992 bis 1995) zu lebenslanger Haft verurteilt.

Mladic war 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht in Serbien festgenommen worden. 2017 wurde er dann wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnienkriegs (1992 bis 1995) zu lebenslanger Haft verurteilt. Darum ist das wichtig: In dem Krieg wurden fast 100.000 Menschen getötet. Unter anderem wurde Mladics Hauptverantwortung für den Völkermord von Srebrenica im Juli 1995 festgestellt, bei dem rund 8.000 muslimische Männer und Jungen ermordet wurden. Damals hatten Mladics Truppen die damalige UN-Schutzzone Srebrenica gestürmt und dort Gräueltaten angerichtet. Die Taten gelten als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

ZDFheute Xpress, 27.08.2026, 16:01 Uhr 27.08.2026 | 0:17 min

Rätsel um Moskau-Besuch von CIA-Chef

Das ist passiert: Mit John Ratcliffe besuchte erstmals seit Jahren ein CIA-Chef Moskau. Doch die Details oder die Motive seiner Reise sind nicht öffentlich gemacht worden.

Mit John Ratcliffe besuchte erstmals seit Jahren ein CIA-Chef Moskau. Doch die Details oder die Motive seiner Reise sind nicht öffentlich gemacht worden. Das ist der Hintergrund: Der letzte bekannte Besuch eines CIA-Chefs in Russland war 2021 die Reise des damaligen Direktors William Burns. Burns sollte damals im Auftrag von US-Präsident Joe Biden eine Eskalation im Ukraine-Konflikt verhindern. Experten gehen deshalb davon aus, dass der Grund auch diesmal von hoher Dringlichkeit gewesen sein muss.

Der letzte bekannte Besuch eines CIA-Chefs in Russland war 2021 die Reise des damaligen Direktors William Burns. Burns sollte damals im Auftrag von US-Präsident Joe Biden eine Eskalation im Ukraine-Konflikt verhindern. Experten gehen deshalb davon aus, dass der Grund auch diesmal von hoher Dringlichkeit gewesen sein muss. Das sagen US-Medien und der Kreml: Medienberichten zufolge hat Ratcliffe Russland bei seinem Besuch vor einem Angriff auf Nato-Verbündete gewarnt, vor allem mit Blick auf die östlichen Nato-Partner im Baltikum, berichtete "Politico". Zudem habe er den Kreml dazu gedrängt, seine militärische und finanzielle Unterstützung für Iran herunterzufahren. In Moskau sind Berichte über mögliche russische Vorbereitungen für einen Angriff auf Nato-Verbündete als "Schauergeschichten" zurückgewiesen worden. Vor dem russischen Einmarsch in die benachbarte Ukraine hatten Moskauer Vertreter ebenfalls westliche Medienberichte über die Kriegsvorbereitungen als "Schauermärchen" abgetan. Regierungsvertreter in Estland, Lettland und Litauen betonten, dass sich das Niveau und die Einschätzung der militärischen Bedrohung nicht verändert habe. "Das Risiko eines direkten russischen Angriffs ist derzeit gering", schrieb Lettlands Staatspräsident Edgars Rinkevics auf Facebook. "Sabotageakte, Cyberangriffe und hybride Operationen bleiben aber möglich." Ähnliche Äußerungen waren auch in Estland und Litauen zu vernehmen.

ZDFheute Xpress, 27.08.2026, 16:49 Uhr. 27.08.2026 | 1:17 min

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Ratgeber: Gürtelrose erkennen, behandeln, vorbeugen

Wer eine Windpockeninfektion durchgemacht hat, kann später an einer Gürtelrose erkranken. Was gegen die akute schmerzhafte Entzündung hilft und wie man Spätfolgen vermeiden kann.

ZDF Volle Kanne, 27.08.2026, ab 09:05 Uhr. 27.08.2026 | 5:13 min

Sport

Gegen wen muss der FC Bayern in der Champions League ran, wie heißen die Dortmunder Gegner? Welche Gruppengegner bekommen der VfB Stuttgart und RB Leipzig? Die Auslosung der Gruppenphase startet um 18 Uhr, das ZDF überträgt ab 17:45 Uhr live im Stream.

Tatjana Haenni führt als erste Frau bei RB Leipzig als CEO einen Fußball-Bundesligisten, Marie-Louise Eta hat bei Union Berlin als erste Trainerin im deutschen Profifußball Geschichte geschrieben und Kathleen Krüger trifft die sportlichen Entscheidungen im Vorstand des Hamburger SV. Aber: Die überwältigende Mehrheit - 29 der 36 Klubs der 1. und 2. Liga der Männer - hat im Vorstand oder in der Geschäftsführung eine rein männliche Managementperspektive. Die Initiative "Fußball kann mehr" will dazu beitragen, dass mehr Frauen in Führungspositionen der Profiklubs vertreten sind.

ZDF Sportstudio, 27.08.2026, 08:00 Uhr 27.08.2026 | 0:46 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

In Frankfurt stößt das Kunstwerk "A Sky Full of Hope" auf große Kritik. Die bunten Netze, die über der Konstablerwache schweben, kosten 2,3 Millionen Euro und seien damit viel zu teuer.

ZDF heute in deutschland, 27.08.2026, ab 14 Uhr. 27.08.2026 | 1:33 min

Streaming-Tipp für den Abend

Weltstädte mit Leon Windscheid: London steht für sich, ist einzigartig - und ansteckend. TerraX trifft in der britischen Hauptstadt Menschen, die mit ihrem Lebensgefühl, ihrem Beruf oder ihrer Leidenschaft für diese Stadt stehen. Die Doku blickt hinter die Mauern jahrhundertalter Zünfte, erfährt, wo die Queen einst ihre legendären Regenschirme erwarb und darf einer echten Tee-Zeremonie à la "Bridgerton" beiwohnen. Am Sonntag, 30. August, 19:30 Uhr im ZDF und vorab im Streamingportal. (44 Minuten)

ZDF, 30.08.2026, 19:30 Uhr. 26.08.2026 | 43:34 min

Rezept des Tages: Pasta mit Zucchini-Burrata-Creme

ZDF Volle Kanne, 27.08.2026, ab 09:05 Uhr 27.08.2026 | 6:50 min

Zucchini, Burrata und frische Kräuter bilden die cremige Sauce zu den Strozzapreti. Stefania Lettini zeigt, wie das italienische Pastagericht in rund 25 Minuten gelingt.

Das Rezept können Sie hier downloaden.

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