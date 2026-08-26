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Liveblog: Dutzende Tote nach Sturzflut in Nepal

Eilmeldung
vor 13 Minuten
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Liveblog

Hunderte vermisst:Liveblog: Dutzende Tote nach Sturzflut in Nepal

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In Nepal hat eine gewaltige Sturzflut Dutzende Menschen in einem Touristengebiet nahe Tibet in den Tod gerissen, Hunderte werden vermisst. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute live am 26.08.2026 ab 16:45 Uhr.
Wichtige Meldungen
Wichtige Meldung

Auswärtiges Amt: Derzeit "keine Kenntnis von deutschen Staatsangehörigen unter den Betroffenen"

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Nepal seien bislang 95 Tote geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Die Tourismusbehörde sprach von 403 vermissten Touristen, darunter 341 Ausländer. Unter den vermissten Touristen seien Menschen aus den USA, Indien, Malaysia und Großbritannien sowie 62 nepalesische Reisende, teilte die Tourismusbehörde mit.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin verlautete gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, es habe derzeit "keine Kenntnis von deutschen Staatsangehörigen unter den Betroffenen". Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Kathmandu stünden mit den örtlichen Behörden "im engen Kontakt". 

Nepal: Hunderte Ausländer nach Sturzflut vermisst

Nach einer Sturzflut in Nepal werden den Behörden zufolge Hunderte Reisende vermisst. Darunter mehr als 290 Ausländer - auch Deutsche. Fast 100 Menschen sind gestorben.

Zum Beitrag

ZDFheute live: Ganze Dörfer durch Flutwelle weggespült

Nach einer Sturzflut in der Gebirgsregion von Nepal werden nach Behördenangaben Hunderte Reisende vermisst. Ganze Dörfer seien durch die Flutwelle weggespült worden. ZDFheute live ordnet ein.

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26.08.2026 | 23:39 min

Regierung: Mindestens 95 Tote nach Sturzflut in Nepal

Die Zahl der Todesopfer nach der heftigen Sturzflut in einer Gebirgsregion zwischen Nepal und Tibet hat sich auf mindestens 95 erhöht. Hunderte Menschen - auch Polizisten und Soldaten - werden weiter vermisst, wie das Büro von Regierungschef Balendra Shah mitteilte.

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26.08.2026 | 1:29 min
Wichtige Meldung

Tote und Vermisste nach Erdrutsch zwischen Nepal und Tibet

Ein gewaltiger Erdrutsch aus Schlamm und Geröll hat an der Grenze zwischen Nepal und der chinesischen Region Tibet eine verheerende Flutkatastrophe ausgelöst. Nach Angaben der Behörden kamen auf der nepalesischen Seite mindestens 95 Menschen ums Leben, zudem werden Hunderte Touristen vermisst.

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Quelle: ZDF, dpa, AFP, Reuters, AP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute live am 26.08.2026 ab 16:45 Uhr.