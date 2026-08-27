Statistisches Bundesamt:Zweites Quartal: Reallöhne in Deutschland steigen weiter
Die Löhne in Deutschland steigen weiter schneller als die Verbraucherpreise. 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor hatten Arbeitnehmer im zweiten Quartal 2026 zur Verfügung.
Die Löhne in Deutschland steigen weiterhin schneller als die Verbraucherpreise. Die Bruttomonatslöhne der Arbeitnehmer einschließlich Sonderzahlungen wuchsen im zweiten Quartal um 4,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Wird der Anstieg der Verbraucherpreise von 2,5 Prozent abgezogen, bleibt ein Reallohnzuwachs von rund 1,5 Prozent übrig. In den beiden Vorquartalen fiel er mit 1,8 und 1,9 Prozent höher aus.
Den letzten Reallohnverlust registrierten die Wiesbadener Statistiker im ersten Vierteljahr 2023.
Herbe Einbußen der Kaufkraft durch hohe Inflation
"Wenn die Reallöhne wachsen, ist das eine gute Nachricht - für die Beschäftigten, aber auch für die Konjunktur", stellte Malte Lübker vom WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung fest. Er sagte weiter:
Verglichen mit dem zweiten Quartal 2019 - dem Stand vor den diversen Krisen - legten die Reallöhne gerade einmal um 0,6 Prozent zu.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Geringste Lohnsteigerung im Bereich Kunst und Unterhaltung
Einen überdurchschnittlichen Anstieg der Nominallöhne gab es im zweiten Quartal demnach in Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei (plus 8,9 Prozent), Energieversorgung (plus 7,6 Prozent) und in der Finanz- und Versicherungsbranche (plus 7,5 Prozent).
Unterdurchschnittlich fiel die Lohnsteigerung in den Bereichen Kunst und Unterhaltung (plus 3,4 Prozent), Erziehung und Unterricht (plus 2,4 Prozent) sowie bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (plus 1,8 Prozent) aus.
Geringverdiener profitieren vom höheren Mindestlohn
Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13,90 Euro pro Stunde zu Jahresbeginn kommt vor allem Geringverdienern zugute. Das unterste Fünftel der Vollzeitbeschäftigten verzeichnete nach Berechnungen des Bundesamtes die stärksten Verdienststeigerungen mit durchschnittlich 6,7 Prozent.
Das oberste Fünftel kam auf einen Nominallohnanstieg von 3,3 Prozent. Auszubildende hatten im zweiten Quartal nominal 6,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, geringfügig Beschäftigte verdienten 4,7 Prozent mehr.
Mehr zur Wirtschaft
Nachrichten | Thema:Inflation
- Analyse
Unerwartet starkes Wachstum:Kommt jetzt der Wirtschaftsaufschwung?von Stephanie Barrett
- Grafiken
BIP, Inflation, Arbeitslosigkeit:Wie geht's der deutschen Wirtschaft unter Kanzler Merz?von Robert Meyer, Moritz Zajonzmit Video0:21
Vor Volkswagen-Betriebsversammlungen:VW-Chef schwört Belegschaft ein: "Alle müssen mitziehen"mit Video1:04