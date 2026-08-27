Reallöhne in Deutschland steigen weiter

Die Löhne in Deutschland steigen weiter schneller als die Verbraucherpreise. 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor hatten Arbeitnehmer im zweiten Quartal 2026 zur Verfügung.

Die Reallöhne in Deutschland sind auch im zweiten Quartal 2026 gestiegen - um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg fiel etwas schwächer aus als in den Vorquartalen. 27.08.2026 | 0:23 min

Die Löhne in Deutschland steigen weiterhin schneller als die Verbraucherpreise. Die Bruttomonatslöhne der Arbeitnehmer einschließlich Sonderzahlungen wuchsen im zweiten Quartal um 4,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Wird der Anstieg der Verbraucherpreise von 2,5 Prozent abgezogen, bleibt ein Reallohnzuwachs von rund 1,5 Prozent übrig. In den beiden Vorquartalen fiel er mit 1,8 und 1,9 Prozent höher aus.

Den letzten Reallohnverlust registrierten die Wiesbadener Statistiker im ersten Vierteljahr 2023.

Die Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker gewachsen als zunächst angenommen. Statt 0,2 Prozent Wachstum errechnete das Statistische Bundesamt 0,3 Prozent Plus zum Vorquartal. 25.08.2026 | 0:21 min

Herbe Einbußen der Kaufkraft durch hohe Inflation

"Wenn die Reallöhne wachsen, ist das eine gute Nachricht - für die Beschäftigten, aber auch für die Konjunktur", stellte Malte Lübker vom WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung fest. Er sagte weiter:

Der Vergleich mit dem Vorjahresquartal blendet jedoch aus, dass die Kaufkraft der Beschäftigten zuvor, aufgrund der hohen Inflation, herbe Einbußen erlitten hat. „ Malte Lübker, WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung

Verglichen mit dem zweiten Quartal 2019 - dem Stand vor den diversen Krisen - legten die Reallöhne gerade einmal um 0,6 Prozent zu.

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Geringste Lohnsteigerung im Bereich Kunst und Unterhaltung

Einen überdurchschnittlichen Anstieg der Nominallöhne gab es im zweiten Quartal demnach in Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei (plus 8,9 Prozent), Energieversorgung (plus 7,6 Prozent) und in der Finanz- und Versicherungsbranche (plus 7,5 Prozent).

Unterdurchschnittlich fiel die Lohnsteigerung in den Bereichen Kunst und Unterhaltung (plus 3,4 Prozent), Erziehung und Unterricht (plus 2,4 Prozent) sowie bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (plus 1,8 Prozent) aus.

Im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf über drei Millionen gestiegen, die Quote liegt bei 6,4 Prozent. Laut Bundesagentur für Arbeit ist der Anstieg vor allem saisonal bedingt. 31.07.2026 | 0:21 min

Geringverdiener profitieren vom höheren Mindestlohn

Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13,90 Euro pro Stunde zu Jahresbeginn kommt vor allem Geringverdienern zugute. Das unterste Fünftel der Vollzeitbeschäftigten verzeichnete nach Berechnungen des Bundesamtes die stärksten Verdienststeigerungen mit durchschnittlich 6,7 Prozent.

Das oberste Fünftel kam auf einen Nominallohnanstieg von 3,3 Prozent. Auszubildende hatten im zweiten Quartal nominal 6,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, geringfügig Beschäftigte verdienten 4,7 Prozent mehr.