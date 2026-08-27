Liveblog: Nepal nach der Sturzflut - Vermisstensuche geht weiter

Ein gewaltiger Erdrutsch aus Schlamm und Geröll hat an der Grenze zwischen Nepal und der chinesischen Region Tibet eine verheerende Flutkatastrophe ausgelöst.

Die Zahl der Toten stieg am Abend auf mindestens 157, wie die Polizei des Himalaya-Staats bekannt gab

Die US-Erdbebenwarte USGS erklärte, in der Grenzregion zu Tibet seien durch einen Erdrutsch am Morgen (Ortszeit) Erschütterungen der Stärke 5,2 verzeichnet worden.

Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte bei X, dass Deutschland bereitstehe, um Unterstützung zu leisten

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