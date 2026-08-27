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Liveblog: Nepal nach der Sturzflut - Vermisstensuche geht weiter

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Dutzende Tote, Hunderte vermisst:Nepal nach der Sturzflut: Suche nach Vermissten geht weiter

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Nach der gewaltigen Sturzflut in Nepal dauern die Such- und Rettungsarbeiten weiter an. Die Fluten radierten ganze Dörfer von der Karte. Alle Entwicklungen im Liveblog.

A resident walks along a street covered in mud following flash floods and a landslide disaster in Devghat, in Nepal's Nuwakot district on August 26, 2026. A massive flood and landslide disaster on the Nepal-Tibet border killed at least 103 people on August 26, 2026 and left several hundred missing, many of them foreign tourists. Aid workers said entire settlements had been "wiped out". Some 403 tourists -- 341 of them foreigners -- were unaccounted for several hours after the disaster struck, according to the tourism ministry.

Nach einer schweren Flutwelle im Himalaya-Staat Nepal werden den Behörden zufolge Hunderte Reisende vermisst. Darunter mehr als 290 Ausländer. Fast 100 Menschen sind gestorben.

26.08.2026 | 2:46 min
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa das heute journal am 26.08.2026 ab 21:45 Uhr sowie die heute-Nachrichten am 26.08.2026 ab 19:00 Uhr.

Das ist am Mittwoch passiert

Ein gewaltiger Erdrutsch aus Schlamm und Geröll hat an der Grenze zwischen Nepal und der chinesischen Region Tibet eine verheerende Flutkatastrophe ausgelöst.

  • Die Zahl der Toten stieg am Abend auf mindestens 157, wie die Polizei des Himalaya-Staats bekannt gab
  • Die US-Erdbebenwarte USGS erklärte, in der Grenzregion zu Tibet seien durch einen Erdrutsch am Morgen (Ortszeit) Erschütterungen der Stärke 5,2 verzeichnet worden.
  • Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte bei X, dass Deutschland bereitstehe, um Unterstützung zu leisten

Lesen Sie mehr darüber im Liveblog vom Mittwoch.

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Quelle: ZDF, dpa, AFP, Reuters, AP
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa das heute journal am 26.08.2026 ab 21:45 Uhr sowie die heute-Nachrichten am 26.08.2026 ab 19:00 Uhr.

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