Sturzflut löscht offenbar Dorf im Himalaya aus

Die Sturzflut sei durch plötzlichen und heftigen Regen ausgelöst worden, sagte der Regierungschef des an der Grenze zu Nepal liegenden Bundesstaates Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. Der Wetterdienst hatte zuvor eine Unwetterwarnung ausgegeben.

Stürme, Brände, Überschwemmungen - Extremwetter sorgt weltweit für Schäden in Milliardenhöhe. Welche Maßnahmen gegen Wetterextreme helfen, zeigt ZDF-Reporter Peter Aumeier.

Armee hilft bei Rettungsarbeiten

Besonders betroffen ist das Dorf Dharali im Bundesstaat Uttarakhand, das sich in den Ausläufern des Himalaya im Nordosten von Indien befindet. Es sei von einer massiven Schlammlawine erfasst worden, schrieb das Zentralkommando der indischen Armee, die sich an den Rettungsarbeiten beteiligte, auf der Plattform X.

Auf Videos war zu sehen, wie schlammige Wassermassen mehrstöckige Gebäude in der Touristenregion mitrissen. Die Armee entsandte Rettungstrupps, die von großflächiger Zerstörung berichteten. Bilder der Armee zeigten eine Schneise der Verwüstung. Hausdächer ragten unter Erde und Geröll heraus.

Trotz eines nur mäßig warmen Sommers war das Jahr 2024 das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. ZDF-Meteorologe Özden Terli berichtet.

Bis zu 15 Meter Schlamm

Der Leiter des Katastrophenschutzes in Uttarakhand, Arpan Yaduvanshi, sagte, der Schlamm sei stellenweise 15 Meter hoch gewesen und habe einige Gebäude vollständig überschwemmt. "Die Such- und Rettungsarbeiten dauern an", sagte der Armeesprecher Suneel Bartwal. Es werde alles getan, die Vermissten zu finden.