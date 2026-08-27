Neues Design und neue Technik:Wie sicher sind unsere Euro-Scheine?
von Deborah Gettmann
Das Design der Euro-Scheine soll sich ändern. Und damit auch die Technik, die in den Banknoten steckt. Wie sicher diese jetzt schon sind und was KI zum Glück noch nicht kann.
Der Rat der Europäischen Zentralbank hat beschlossen, dass eine neue Generation Euro-Banknoten entwickelt werden soll. Bis die ersten neuen Scheine in unseren Portemonnaies landen, dürfte noch einige Zeit vergehen. Der Plan ist: Sie sollen nicht nur ansprechend aussehen, sondern auch besser vor Fälschungen schützen und die Echtheitserkennung erleichtern.
Sicherheit als oberste Priorität bei Euro-Scheinen
"Unsere Hauptaufgabe im Bargeldbereich ist, dass wir ein innovatives und sicheres Zahlungsmittel herausgeben", erklärt Stefan Hardt, Leiter des Generaldirektorats Bargeld bei der Deutschen Bundesbank. Deshalb werden Euro-Banknoten regelmäßig weiterentwickelt. Ziel sei es, dass die in ihnen enthaltenen Sicherheitsmerkmale technisch stets auf dem neuesten Stand sind, erklärt Hardt. Sie sollen gewährleisten, dass Euro-Banknoten schwer zu fälschen sind und gleichzeitig leicht überprüft werden kann, ob sie echt sind.
Geldscheine: Hightech im Hosentaschenformat
Was auf den ersten Blick aussieht wie ein simpler Geldschein, ist in Wirklichkeit ein kleines Stück Hochtechnologie. In jeder Euro-Banknote stecken zahlreiche Sicherheitsmerkmale. Einige davon lassen sich mit dem bloßen Auge erkennen. Andere sind versteckt und einige sind geheim und nur den Zentralbanken des Eurosystems bekannt.
Falschgeld erkennen: Fühlen, sehen, kippen
"Um Falschgeld zu erkennen, kann es schon ausreichen, die Banknote zu fühlen", erklärt Stefan Hardt. Euro-Banknoten bestehen aus Baumwolle und fühlen sich besonders griffig an. Am linken und rechten Rand ist außerdem ein sogenannter Reliefdruck zu spüren, also kurze geriffelte Linien.
Wer eine Euro-Banknote gegen das Licht hält, sollte außerdem das Wasserzeichen und den Sicherheitsfaden sehen. So ist im Wasserzeichen des Euro-Scheins ein Porträt der mythologischen Gestalt Europa erkennbar sowie die Wertzahl jeder Banknote und das jeweilige Architekturmotiv.
"Beim Kippen sehen wir dann bestimmte Effekte im Hologramm oder in der Smaragdzahl", ergänzt Hardt. Die Smaragdzahl ist die glänzende Zahl auf der Vorderseite eines Euro-Scheins. Je nach Blickwinkel verändert sie ihre smaragdgrüne Farbe bis hin zu einem tiefen Blau und ein heller Lichtbalken wandert auf und ab.
Neue Banknoten als Antwort auf neue Herausforderungen?
Dass Euro-Banknoten in regelmäßigen Abständen von zehn bis 15 Jahren überarbeitet werden, ist ein gängiger Prozess. "Auch Fälscher ruhen nicht und nutzen die neuesten Technologien, deshalb ist es wichtig, unseren technischen Vorsprung immer wieder auszubauen", unterstreicht Stefan Hardt.
Bisher stoßen Künstliche Intelligenz und moderne Bildbearbeitungsprogramme laut Hardt an ihre Grenzen, wenn es darum geht, Euro-Banknoten zu fälschen. Die Sicherheitsmerkmale seien in ihrem Zusammenspiel so vielfältig, dass es nahezu unmöglich sei, mehr als einige wenige zu imitieren, erklärt der Experte der Bundesbank.
Alte Scheine bleiben gültig
"Es gibt eine ganz klare Entscheidung dazu, dass Euro-Banknoten unbegrenzt gültig bleiben", beruhigt Stefan Hardt. Eine neue Serie bedeute nicht, dass bisherige Banknoten ungültig oder wertlos werden. Mit ihnen kann man weiter bezahlen. Neue Scheine würden in allen Euro-Ländern nach und nach in Umlauf gebracht werden, erläutert Hardt.
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