Auch vor 35 Jahren stand Werner Gniosdorz schon in seiner Backstube in Potsdam, als für die Mark der DDR die D-Mark kam. Er war gewohnt von seinen Schrippen fast 6.000 Stück pro Tag zu produzieren. Doch mit der D-Mark verkaufte er nur noch rund ein Drittel.

Nach der Währungsunion 1990 brach bei Bäckermeister Gnoszius in Potsdam der Umsatz stark ein, Löhne mussten in D-Mark gezahlt werden. Trotz Herausforderungen existiert die Bäckerei heute noch, geführt von seiner Tochter.

Vor den Sparkassen bildeten sich lange Schlangen

Der erste Bank-Schalter öffnete punkt 0 Uhr am 1. Juli 1990 am Alexanderplatz in Berlin. Die Massen drängten sich davor und feierten. Rund 15.000 Filialen bereiteten den Umtausch in der ganzen DDR vor, ob in Gera, Görlitz, Dresden, Kühlungsborn - vor den Sparkassen bildeten sich lange Schlangen.