Neue Euro-Scheine: EZB lässt Bürger online über Motive abstimmen

Vom Eisvogel bis Beethoven: Die EZB hat ihre Entwürfe für die künftigen Euro-Scheine präsentiert. Über das Design können Europäer bis zum 21. September 2026 online mit abstimmen.

Auf der Webseite der Europäischen Zentralbank kann über neue Designs der Euroscheine abgestimmt werden. Zur Auswahl stehen zehn Vorschläge. Die Abstimmung läuft bis zum 21. September 2026. 23.07.2026 | 0:46 min

Welche Motive kommen künftig auf die Euro-Geldscheine? Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag in Frankfurt zehn Entwürfe vorgestellt. Die EZB präsentierte dabei je fünf Gestaltungsvorschläge zu den beiden Themen "Flüsse und Vögel" und "Europäische Kultur".

Welcher Gestaltungsvorschlag am Ende das Rennen macht, hängt auch von einer Online-Umfrage ab, an der alle Europäer bis zum 21. September 2026 teilnehmen können. Hier geht es zur Umfrage: EZB-Internetseite.

Naturmotive mit Vögeln und Flusslandschaften

Sollten "Flüsse und Vögel" das Rennen machen, so würden auf den Vorderseiten der Geldscheine Naturlandschaften wie Gebirgsquellen oder Flusstäler mit Vögeln abgebildet. Laut EZB wären das ein Mauerläufer (Fünf-Euro-Schein), ein Eisvogel (10), ein Schwarm von Bienenfressern (20), ein Weißstorch (50), ein Säbelschnäbler (100) und ein Basstölpel (200).

Auf den Rückseiten wären jeweils Institutionen der EU abgebildet, etwa das EU-Parlament, der Europäische Gerichtshof und auch die EZB.

Berühmte Europäer auf den Geldscheinen

Beim Thema "Europäische Kultur" wären prominente Figuren vorne auf den Geldscheinen. Konkret geht es um Sängerin Maria Callas (Fünf-Euro-Schein), Komponist Ludwig van Beethoven (10), Wissenschaftlerin Marie Curie (20), Schriftsteller Miguel de Cervantes (50), Künstler Leonardo da Vinci (100) und Schriftstellerin Bertha von Suttner (200).

Die Rückseiten würden dann verschiedene Alltags-Szenarien zeigen, etwa Straßenkünstler und ein Sängerfest mit einem Kinderchor.

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Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen

Die EZB hat bereits vor fünf Jahren neue Banknoten angekündigt. Eine endgültige Entscheidung über das künftige Design der Banknoten soll Ende dieses Jahres feststehen.

Das ausgewählte Design werde dann weiter ausgearbeitet und getestet, bevor es in die Produktion gehe, hieß es. Die Banknoten der neuen Serie sollen voraussichtlich in den darauffolgenden Jahren in Umlauf gebracht werden.

Quelle: KNA