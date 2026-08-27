Japans Künstlerin Yayoi Kusama ist tot: Die Herrin der Punkte

Japanische Künstlerin starb mit 97:Herrin der Punkte: Yayoi Kusama ist tot
Ihr Markenzeichen sind Punkte: Mit ihnen gestaltete Yayoi Kusama wunderlich geformte Objekte, Alltagsgegenstände und Installationen. Nun ist die japanische Künstlerin gestorben.
Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama ist tot. Nach Angaben ihres Unternehmens starb Kusama, die mit ihren charakteristischen Polka-Dots die Kunstwelt prägte, am 14. August im Alter von 97 Jahren in einem Krankenhaus in Tokio.
So hieß es in der Mitteilung des Yayoi Kusama Studios.
Kusama war eine der angesehensten zeitgenössischen Künstlerinnen Japans. Ihre Werke wurden weltweit ausgestellt, unter anderem im Museum of Modern Art und im Whitney Museum of American Art in New York.
Im Museum Ludwig in Köln endete Anfang August eine Retrospektive zum Werk der Künstlerin. Die Ausstellung zog mehr als 450.000 Besucher an und brach damit alle Rekorde des Museums.
"Ich werde malen, bis ich sterbe"
Wiederkehrende Motive waren Kusamas Markenzeichen - in verschiedenen Formen, die an Netze, Wirbel oder Würmer erinnerten, am häufigsten jedoch Punkte. Sie fanden sich auf ihren Leinwänden oder erschienen in ihren Installationen als glitzernde Kugeln und Lichtpunkte."Polka-Dots sind fantastisch", sagte Kusama 2012 in einem Interview mit der AP.
Damals trug sie ihre charakteristische orangefarbene Bobperücke und Kleidung mit Polka-Dot-Muster. "Ich möchte tausend Bilder malen, vielleicht zweitausend, so viele, wie ich zeichnen kann", sagte sie. "Ich werde malen, bis ich sterbe."
Kusama litt unter Halluzinationen
Kusama bestand darauf, dass sie die Welt so malte, wie sie sie wahrnahm - bedeckt mit Punkten. Diese seien Teil der Halluzinationen, unter denen sie nach eigenen Angaben seit ihrer Kindheit litt. Jahrzehntelang lebte sie immer wieder in psychiatrischen Einrichtungen.
Ihre Erkrankung hielt sie jedoch nicht davon ab, 1957 nach New York zu gehen, um dort ihre Kunst zu verfolgen.Obwohl sie zurückhaltend und schüchtern auftrat, vertrat sie ihre Sichtweise stets selbstbewusst. Sie hielt nicht nur über Jahrzehnte an ihrem Stil fest, sondern machte ihn auch einem breiten Publikum zugänglich.
Von Japan nach New York
Kusama wurde in eine bürgerliche Familie geboren, fühlte sich jedoch unverstanden. Ihre Eltern wollten, dass sie heiratete. Sie wollten ihr Kimonos kaufen, keine Farben und Pinsel. Kusama wusste, dass sie fortmusste. Sie entschied sich für Amerika. Als sie nach New York kam, war gerade "Action Painting" angesagt, geprägt von Tropfen, schwungvollen Linien und verschmierten Farbflächen - nicht von Punkten.
Kusama lebte jahrelang in Armut und blieb weitgehend unbekannt. Doch sie malte weiter Punkte. Bei Antikriegsaktionen Ende der 1960er Jahre klebte sie Menschen und einmal sogar ein Pferd mit Papierkreisen ab. Einige Teilnehmer wurden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses festgenommen. Die Aktionen brachten ihrer Kunst Aufmerksamkeit in den Medien. In New York freundete sie sich mit Künstlern wie Andy Warhol, Georgia O'Keeffe und Joseph Cornell an.
Später Ruhm
In ihren späteren Jahren wurde Kusamas Kunst zunehmend populär. Sie arbeitete mit Modehäusern wie Louis Vuitton zusammen und lizenzierte ihre Illustrationen für Produkte wie Teetassen, T-Shirts und Schlüsselanhänger. 2008 wurde eines ihrer Werke bei Christie's für 5,8 Millionen Dollar versteigert.
2016 erhielt Kusama mit dem Kulturorden die höchste Auszeichnung, die Japan an Künstler vergibt. "Ich habe das Gefühl, dass nicht mehr viel von meinem Leben übrig ist, aber ich kämpfe immer noch bis zum Tod für meine Kunst", sagte sie bei der Verleihung.
Kusama wurde unter anderem als Popkünstlerin, Avantgardistin und Feministin bezeichnet, wies solche Kategorien jedoch zurück. Sie drehte auch Filme und veröffentlichte mehrere Romane. Woher sie ihre Ideen bekam, wusste sie nach eigenen Angaben selbst nicht genau. Der Prozess sei manchmal so geheimnisvoll gewesen, dass sie sich selbst überrascht habe, sagte sie der Nachrichtenagentur AP. "Ich denke dann: "Oh, ich habe das gezeichnet? Das habe ich gedacht?""
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