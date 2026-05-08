"Star Wars"-Star sorgt mit KI-Bild von Trump im Grab für Eklat

Das Weiße Haus nennt "Star Wars"-Star Mark Hamill ein "krankes Individuum" – wegen eines KI-Bilds, das US-Präsident Donald Trump in einem Grab zeigt.

Der Schauspieler von Luke Skywalker hat ein KI-Bild von US-Präsident Trump im Grab veröffentlicht. Der Post von Mark Hamill erntete eine heftige Reaktion aus dem Weißen Haus. 07.05.2026 | 0:58 min

Mit einem KI-generierten Bild von Donald Trump in einem Grab hat "Star Wars"-Schauspieler Mark Hamill heftige Kritik aus dem Weißen Haus ausgelöst. Er veröffentlichte ein Bild in den sozialen Medien, das den US-Präsidenten in einem Grab zeigt.

Mark Hamill postet KI-Bild von Trump im Grab

Das Bild, das auf Hamills Bluesky-Konto erschien, trug die Überschrift "Wenn doch nur" und zeigte Trump neben einem Grabstein mit der Inschrift "Donald J. Trump 1946-2024".

Der Darsteller von "Luke Skywalker" schrieb dazu, Trump solle lange genug leben, um seine Niederlage bei den Zwischenwahlen ("midterms") zu erleben und für seine "beispiellose Korruption" und "zahllosen Verbrechen" zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Das Weiße Haus reagiert mit Kritik

Rapid Response 47, das Presseteam des Weißen Hauses, teilte einen Screenshot des Posts auf der Plattform X:

Hinweis: Das in diesem X-Post geteilte Foto ist KI-generiert. Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In dem Post bezeichnete das Presseteam den Schauspieler als ein "krankes Individuum". Weiter hieß es:

Diese linksradikalen Verrückten können einfach nicht anders. Diese Art von Rhetorik ist genau das, was in zwei Jahren zu drei Mordanschlägen auf unseren Präsidenten inspiriert hat. „ Rapid Response 47, Presseteams des Weißen Hauses

Die Regierung verwies dabei auf mehrere Vorfälle.

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Hamill rudert nach Trump-Post zurück

Mark Hamill löschte das Trump-Bild inzwischen wieder von seinem Bluesky-Account und ersetzte es durch einen neuen Post. Darin hieß es:

"Korrektur zur Klarstellung: Er sollte lange genug leben, um für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden." Und weiter:

Eigentlich habe ich ihm damit das Gegenteil vom Tod gewünscht, entschuldige mich aber, falls das Bild als unangebracht empfunden wurde. „ Bluesky-Post von Mark Hamill

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Trump bereits mehrfach Ziel von Angriffen

Im vergangenen Monat hatte ein Mann versucht, eine Sicherheitskontrolle beim Dinner der Korrespondenten des Weißen Hauses zu stürmen.

Im Jahr 2024 wurde Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania ins Ohr geschossen. Zudem wurde im selben Jahr ein Mann wegen versuchten Mordes verurteilt, der mit Waffen in der Nähe eines Golfplatzes entdeckt worden war, auf dem sich Trump aufhielt.

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Quelle: Reuters