Trump fordert Rauswurf Kimmels nach Witwen-Scherz

"Das Leuchten einer werdenden Witwe" - die Trumps rufen den Sender ABC auf, den Late-Night-Morderator Jimmy Kimmel zu feuern. Es geht um einen Scherz vor dem Gala-Zwischenfall.

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Donald und Melania Trump fordern, dass Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel seinen Sendeplatz verliert. Zwei Tage vor der von einem Angriffsversuch überschatteten Gala mit den Trumps hatte Kimmel die Veranstaltung in seiner Late-Night-Sendung vorab parodiert. Er tat, als würde er bei dem Event in Washington auftreten. Als Melania eingeblendet wurde, sagte Kimmel: "So wunderschön. Mrs. Trump, Sie haben das Leuchten einer werdenden Witwe."

Zu den wiederkehrenden Scherzen in Kimmels Sendung gehört die Behauptung, dass Melania Trump den 79 Jahre alten Präsidenten nicht wirklich möge und Distanz zu ihm suche. Er thematisierte auch immer wieder Hinweise auf mögliche Gesundheitsprobleme Trumps. Doch nachdem am Samstag ein Bewaffneter am Gala-Saal gestoppt wurde und Schüsse fielen, unterstellen die Trumps einen anderen Kontext für Kimmels Worte.

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Trump: "Sofort feuern"

Donald Trump sprach auf seinem Online-Dienst Truth Social von einem "verabscheuungswürdigen Aufruf zur Gewalt" und verlangte, dass der Sender ABC und dessen Eigentümer Disney Kimmel "sofort feuern". Melania Trump schrieb auf der Plattform X, "Leuten wie Kimmel" dürfe nicht mehr erlaubt werden, jeden Abend "Hass zu verbreiten". Von Disney und ABC gab es zunächst keine Reaktion.

In einer Sendung nach Trumps Forderung verwies Kimmel auf die Redefreiheit in den USA, dank der "Donald Trump sagen darf, was auch immer er will - so wie auch Sie und ich". An die Adresse von Melania Trump sagte Kimmel, er teile ihre Meinung, dass Hassrede zurückgewiesen werden müsse - und ein guter Anfang könne sein, "darüber eine Unterhaltung mit ihrem Ehemann zu führen". Trump fiel in den vergangenen Jahren immer wieder mit harschen verbalen Attacken auf seine politischen Widersacher auf.

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Kimmel: Scherz zielte auf Altersunterschied ab

Sein Scherz habe "ganz offensichtlich" auf den Altersunterschied des Paares gezielt, sagte Kimmel - Melania Trump ist 23 Jahre jünger als ihr Gatte. Er bedauere, was Trump, die First Lady und alle bei der Gala hätten durchleben müssen. Er bezweifele aber, dass ein Scherz kurz vor dem Event irgendwelchen Einfluss darauf gehabt habe, was passiert sei, sagte Kimmel.

ABC hatte den Moderator, der nahezu täglich Trump kritisiert, schon im September nach einer Äußerung über den getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk für mehrere Tage vom Sender genommen.

Quelle: dpa