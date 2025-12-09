Jimmy Kimmel: Moderator verlängert Talkshow-Vertrag

Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel blickt auf turbulente Monate zurück. Im Herbst war seine Sendung kurzzeitig abgesetzt worden. Nun hat ABC den Vertrag um ein Jahr verlängert.

Die US-amerikanische Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" erhält eine Vertragsverlängerung von einem Jahr. Im September wurde Kimmels Sendung nach seinen Aussagen zum Mord von Charlie Kirk vorübergehend abgesetzt. 09.12.2025 | 0:30 min

Nach einer rund einwöchigen Zwangspause der US-amerikanischen Late-Night-Sendung im Herbst hat Moderator Jimmy Kimmel seinen TV-Vertrag nun um ein weiteres Jahr verlängert. Medienberichten zufolge läuft sein derzeitiger Vertrag bis Mai, die Show "Jimmy Kimmel Live!" wird somit bis mindestens Mai 2027 fortgesetzt.

Kimmel kommentiert Vertragsverlängerung

Kimmel selbst postete auf der Plattform Instagram einen entsprechenden US-Medienbericht und schrieb darunter:

Ich freue mich, ein weiteres Jahr ohne Talent anzukündigen. „ Jimmy Kimmel, Host der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!"

Jimmy Kimmel kehrte im Herbst mit seiner Late-Night-Show zurück und betonte die Bedeutung der Meinungsfreiheit. Er erklärte, den Mord an einem jungen Mann nicht verharmlosen zu wollen. 24.09.2025 | 1:36 min

US-Präsident Donald Trump hat Kimmel, der ihn häufig auf die Schippe nimmt, immer wieder als untalentiert verunglimpft.

New York Times: Verlängerung ungewöhnlich kurz

Kimmel gehört zu den bekanntesten Late-Night-Talkern im US-Fernsehen. In seiner Show nimmt er in pointierter Weise regelmäßig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Der Sender ABC strahlt die Sendung aus, er moderiert sie seit 2003.

Die "New York Times" berichtet, die Verlängerung des Vertrags um nur ein Jahr sei außergewöhnlich kurz. In der Vergangenheit seien dreijährige Verlängerungen unterzeichnet worden.

Zwangspause im September

Im September war es zu einer Zwangspause gekommen. Der Disney-Konzern, zu dem der Sender ABC zählt, hatte die Sendung aufgrund von Kimmels Äußerungen über den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

Nach Äußerungen des Comedians zum Attentat auf Charlie Kirk wurde die "Jimmy Kimmel Live"-Show im September zunächst abgesetzt. Zuvor hatte es Druck aus einer Regierungsbehörde auf den Sender gegeben. 18.09.2025 | 3:13 min

Die Trump-nahe Spitze der Medienaufsichtsbehörde FCC drohte offenkundig mit dem Entzug von Sendelizenzen bei Fortsetzung der Kimmel-Show. Begründet wurde das damit, eine angespannte Situation im Land nicht weiter anheizen zu wollen.

Schnelles Comeback der Sendung

Nach massiver Kritik kündigte Disney jedoch an, die Show doch fortzusetzen. In der ersten Ausgabe nach der Pause hatte Kimmel dem Publikum gesagt, es sei nie seine Absicht gewesen, den Mord an einem jungen Mann zu verharmlosen.

Moderator und Satiriker Jimmy Kimmel war nach einwöchiger Pause mit seiner Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" ins Fernsehen zurückgekehrt. "Die Einschüchterung die es gab, hat nicht funktioniert", so ZDF-Korrespondentin Claudia Bates. 24.09.2025 | 2:47 min

Zugleich platzierte er einen Appell für Meinungsfreiheit und attackierte Trump: "Eine Drohung der Regierung, einen Komiker zum Schweigen zu bringen, den der Präsident nicht mag, ist unamerikanisch."

Kimmel-Absetzung befeuerte Debatte um Meinungsfreiheit

Die vorübergehende Absetzung der Sendung befeuerte wiederum eine Debatte um die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA. Hunderte Schauspieler und Künstler sowie demokratische Politiker warnten vor Zensur. Trump hatte die Pause der Sendung als "gute Nachrichten für Amerika" gefeiert.

US-Journalisten sprechen vom gefährlichsten Moment für die Meinungsfreiheit in ihrem Land. Nach dem Attentat auf Charlie Kirk geht die Trump-Regierung massiv gegen Kritiker vor. 24.09.2025 | 6:34 min

Kimmel setzte seine satirischen Kommentare über Trump fort, was diesen im vergangenen Monat dazu veranlasst hatte, den Sender in den sozialen Medien aufzufordern, "den Penner aus dem Programm zu nehmen".

Quelle: AP, epd, dpa