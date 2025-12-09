Jimmy Kimmel: Moderator verlängert Talkshow-Vertrag

Nach Zwangspause im Herbst:Moderator Jimmy Kimmel verlängert Talkshow-Vertrag
Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel blickt auf turbulente Monate zurück. Im Herbst war seine Sendung kurzzeitig abgesetzt worden. Nun hat ABC den Vertrag um ein Jahr verlängert.
Nach einer rund einwöchigen Zwangspause der US-amerikanischen Late-Night-Sendung im Herbst hat Moderator Jimmy Kimmel seinen TV-Vertrag nun um ein weiteres Jahr verlängert. Medienberichten zufolge läuft sein derzeitiger Vertrag bis Mai, die Show "Jimmy Kimmel Live!" wird somit bis mindestens Mai 2027 fortgesetzt.
Kimmel kommentiert Vertragsverlängerung
Kimmel selbst postete auf der Plattform Instagram einen entsprechenden US-Medienbericht und schrieb darunter:
US-Präsident Donald Trump hat Kimmel, der ihn häufig auf die Schippe nimmt, immer wieder als untalentiert verunglimpft.
New York Times: Verlängerung ungewöhnlich kurz
Kimmel gehört zu den bekanntesten Late-Night-Talkern im US-Fernsehen. In seiner Show nimmt er in pointierter Weise regelmäßig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Der Sender ABC strahlt die Sendung aus, er moderiert sie seit 2003.
Die "New York Times" berichtet, die Verlängerung des Vertrags um nur ein Jahr sei außergewöhnlich kurz. In der Vergangenheit seien dreijährige Verlängerungen unterzeichnet worden.
Zwangspause im September
Im September war es zu einer Zwangspause gekommen. Der Disney-Konzern, zu dem der Sender ABC zählt, hatte die Sendung aufgrund von Kimmels Äußerungen über den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.
Die Trump-nahe Spitze der Medienaufsichtsbehörde FCC drohte offenkundig mit dem Entzug von Sendelizenzen bei Fortsetzung der Kimmel-Show. Begründet wurde das damit, eine angespannte Situation im Land nicht weiter anheizen zu wollen.
Schnelles Comeback der Sendung
Nach massiver Kritik kündigte Disney jedoch an, die Show doch fortzusetzen. In der ersten Ausgabe nach der Pause hatte Kimmel dem Publikum gesagt, es sei nie seine Absicht gewesen, den Mord an einem jungen Mann zu verharmlosen.
Zugleich platzierte er einen Appell für Meinungsfreiheit und attackierte Trump: "Eine Drohung der Regierung, einen Komiker zum Schweigen zu bringen, den der Präsident nicht mag, ist unamerikanisch."
Kimmel-Absetzung befeuerte Debatte um Meinungsfreiheit
Die vorübergehende Absetzung der Sendung befeuerte wiederum eine Debatte um die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA. Hunderte Schauspieler und Künstler sowie demokratische Politiker warnten vor Zensur. Trump hatte die Pause der Sendung als "gute Nachrichten für Amerika" gefeiert.
Kimmel setzte seine satirischen Kommentare über Trump fort, was diesen im vergangenen Monat dazu veranlasst hatte, den Sender in den sozialen Medien aufzufordern, "den Penner aus dem Programm zu nehmen".
Trump und die Presse
