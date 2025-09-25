  3. Merkliste
Nach Zwangspause: Millionen verfolgen Jimmy Kimmels Rückkehr

US-Late-Night-Show:TV-Comeback: Kimmel fährt Rekordquoten ein

Auf Druck der US-Regierung hatte der TV-Sender ABC Jimmy Kimmels Talkshow kurzzeitig abgesetzt. Nun kehrt der Moderator zurück - und das mit Rekord-Quoten.

This image released by Disney shows guest Glen Powell, left, and host Jimmy Kimmel on "Jimmy Kimmel Live!" in Los Angeles

Jimmy Kimmel kehrt mit seiner Late-Night-Show zurück und betont die Bedeutung der Meinungsfreiheit. Er erklärte, den Mord an einem jungen Mann nicht verharmlosen zu wollen.

24.09.2025 | 1:36 min

Die auf Druck der US-Regierung kurzzeitig abgesetzte Sendung von US-Latenight-Host Jimmy Kimmel hat bei ihrer erneuten Ausstrahlung die höchsten Einschaltquoten seit mehr als zehn Jahren erreicht.

Dies teilte der Disney-Konzern mit. Demnach sahen ersten Zahlen zufolge mehr als sechs Millionen Menschen die Sendung. Weitere 26 Millionen Menschen hätten Kimmels Eingangsstatement in den Onlinemedien aufgerufen, erklärte Disney.

This image released by Disney shows Jimmy Kimmel hosting his late night show "Jimmy Kimmel Live!" in Los Angeles

Nach der Absetzung ist Talkmaster Jimmy Kimmel zurück im US-Fernsehen. Zum Auftakt ruft er zur Verteidigung der Meinungsfreiheit auf und teilt gegen US-Präsident Trump aus.

24.09.2025 | 1:36 min

Kimmel-Rückkehr wurde nicht überall ausgestrahlt

Im Vergleich dazu sahen die Show "Jimmy Kimmel Live" während der gesamten Saison 2024/2025 durchschnittlich 1,42 Millionen Zuschauer.

Damit hat sich die Zuschauerzahl bei der ersten Sendung nach der Zwangspause mehr als verdreifacht - obwohl mehrere Medienunternehmen erklärt hatten, Kimmels Late-Night-Show nicht wieder auszustrahlen, und sie somit laut Disney für fast ein Viertel der US-Haushalte nicht auf dem TV verfügbar war.

Trump: Kimmel hat weder Talent noch Einschaltquoten

Kimmel, der als scharfer Kritiker von US-Präsident Donald Trump bekannt ist, hatte mit seinen Äußerungen zum Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk für Wut im Trump-Lager gesorgt.

Nach einer Drohung der Trump-nahen Spitze der Medienaufsichtsbehörde FCC mit einem Lizenzentzug für ABC verkündete der Sender das Aus für Kimmels Show auf "unbestimmte Zeit". Trump feierte das als "großartige Nachricht".

claudia-bates

Moderator und Satiriker Jimmy Kimmel ist am Abend mit seiner Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live!“ ins Fernsehen zurückgekehrt. „Die Einschüchterung die es gab, hat nicht funktioniert“, so ZDF-Korrespondentin Claudia Bates.

24.09.2025 | 2:47 min

Nach massiver Kritik kündigte der ABC-Mutterkonzern Disney aber an, die Show am Dienstag doch fortzusetzen. Vor der Rückkehr der Show auf Sendung hatte Trump vor Journalisten gesagt, Kimmel habe "kein Talent" und "keine Einschaltquoten". "Nun", witzelte Kimmel in der Show am Dienstagabend:

Heute Abend habe ich welche.

Jimmy Kimmel

Das Vorgehen gegen Kimmel hatte zuletzt eine weltweite Debatte über die Meinungsfreiheit in den USA unter Trump ausgelöst.

Lesen Sie hier, was Jimmy Kimmel noch bei seiner Rückkehr gesagt hat.

