Update am Abend: Trumps Mann für die Fed, Nahverkehr vor Streik

Guten Abend,

Kevin Warsh - diesen Namen werden Sie in Zukunft wohl häufiger bei uns lesen. Er spielt künftig womöglich eine zentrale Rolle in einem neuen Kapitel des Wirtschaftskrimis um die US-Zentralbank Fed. Der Grund: Warsh, ehemaliges Mitglied des US-Zentralbankrats, wurde heute von Donald Trump für die Position des obersten Notenbankers der USA vorgeschlagen.

Das ist eine Schlüsselposition in der US-Wirtschaft, ja sogar der gesamten Weltwirtschaft. Die Fed legt etwa Zinssätze fest, was einen großen Einfluss auf Kreditkosten hat. Die geldpolitischen Entscheidungen haben also auch direkte Auswirkungen auf Deutschland, wie das ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen anschaulich erklärt:

Über dieses Thema berichtete WISO. 30.01.2026 | 10:01 min

Die geplante Neubesetzung ist vor allem deshalb spektakulär, weil Trump schon seit Monaten mit dem bisherigen, von ihm selbst im Jahr 2017 nominierten Fed-Chef Jerome Powell streitet. Der US-Präsident will um jeden Preis einen besonders niedrigen Leitzins sehen, Powell hält dagegen. Dieser sieht die Unabhängigkeit der Zentralbank durch Trumps Druck massiv gefährdet. Sogar die US-Justiz droht mit Ermittlungen gegen Powell - wegen angeblichen "Betrugs" bei der Renovierung des Zentralbankgebäudes.

Powells Mandat läuft am 15. Mai nach rund acht Jahren aus. Der nun von Trump nominierte Ökonom Warsh ist, Überraschung, bei Zinsfragen auf Trump-Linie. Allerdings muss der Senat der Personalie noch zustimmen. Und da mehren sich Stimmen derjenigen, die zunächst den Rechtsstreit mit Powell geklärt sehen wollen, bevor sie einer Neubesetzung zustimmen.

Verdi ruft zum Streik im ÖPNV auf

Noch liegt das Wochenende vor uns, aber wenn Sie zu Wochenbeginn einen wichtigen Termin haben, sollten Sie besser noch versuchen, diesen zu verschieben. Zumindest dann, wenn Sie auf den ÖPNV angewiesen sind. Die Gewerkschaft Verdi hat nämlich für den kommenden Montag bundesweit zum Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress. 30.01.2026 | 0:24 min

150 Verkehrsunternehmen mit insgesamt fast 100.000 Beschäftigten folgen dem Aufruf - von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Dresden. Zwar haben viele Betriebe, wie etwa hier in Mainz, einen Notfallfahrplan angekündigt. Mit Chaos ist wohl trotzdem zu rechnen.

Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, etwa durch Verkürzung der Wochenarbeitszeit und der Schichtzeiten, eine Verlängerung der Ruhezeiten sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. In einigen Ländern wird zusätzlich über höhere Löhne und Gehälter verhandelt. Die Arbeitgeber hätten in den bisherigen Verhandlungen fast jede Verbesserung verweigert, so die Gewerkschaft.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews erneut mit mehr als hundert Drohnen angegriffen - und das trotz der von US-Präsident Trump verkündeten Zusage Moskaus für eine begrenzte Feuerpause.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress. 30.01.2026 | 0:25 min

Wie die ZDF-Korrespondenten Armin Coerper (Russland) und Henner Hebestreit (Ukraine) das von Trump verkündete russische Stillhalte-Versprechen bewerten, sehen Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin. 30.01.2026 | 4:06 min

So grausam behandelt Russland seine eigenen Soldaten: Durch eine IT-Panne sind Tausende Beschwerden russischer Soldaten und ihrer Angehörigen öffentlich geworden. Sie zeichnen ein grausames Bild der Armee, wie Sebastian Ehm berichtet.

Militär und Macht - der Podcast von ZDFheute: Ukraine meldet erfolgreiche Einsätze von unbemannten Kampfrobotern

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Der sportliche Tag

Handball-EM: Das deutsche Team kämpft gleich um den Einzug ins Finale. Die kroatischen Gegner hadern mit dem Spielplan, der den Männern vom Balkan zuletzt nur wenige Erholungspausen gegönnt hat. Trotzdem ist ihr Wille ungebrochen, wie Autor Erik Eggers aufzeigt:

Über dieses Thema berichteten die heute-Nachrichten. 29.01.2026 | 0:47 min

Die Kollegen von der ARD übertragen das Halbfinale, Anwurf ist um 17:45 Uhr.

Tennis: Wieder nichts. Alexander Zverev hat bei den Australian Open gegen Carlos Alcaraz verloren und das Endspiel verpasst. Bleibt Zverev, der weiter auf seinen ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier warten muss, ein "Unvollendeter"? Dieser Frage geht Petra Philippsen nach.

Biathlon: Nach der Saison ist Schluss: Deutschlands derzeit erfolgreichste Biathletin Franziska Preuß hat ihr Karriereende angekündigt. Bei den Olympischen Spielen will sie aber noch einmal angreifen.

Fußball: In der Bundesliga empfängt um 20:30 Uhr der 1. FC Köln den VfL Wolfsburg. Mit dem ZDF-Liveticker verpassen Sie nichts!

Weitere Schlagzeilen

Grafik des Tages

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar auf über drei Millionen gestiegen - der höchste Stand seit 2014. Es gebe "nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt", sagte BA-Chefin Nahles. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 6,6 Prozent.

Quelle: ZDF

Video des Tages

Er ist eigentlich noch zu klein, um über den Snookertisch zu schauen - dabei spielt er schon wie ein Großer: Der zweijährige Jude Owens stellte bereits den zweiten Weltrekord auf.

Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress. 29.01.2026 | 0:35 min

Zahl des Tages

75 Jahre - so alt wird heute der britische Musikstar Phil Collins. Hinter ihm liegen schwere und frustrierende Zeiten, gesundheitlich und privat. Zu seinem Geburtstag gibt Collins einige neue Einblicke in sein Leben - und schaut optimistisch in die Zukunft.

Über dieses Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin. 29.01.2026 | 2:38 min

Gesagt

Quelle: ZDF

António Guterres hat sich noch einmal klar für eine Frau als seine Nachfolgerin ausgesprochen. Guterres ist seit 2017 UN-Generalsekretär und scheidet zum Ende des Jahres aus dem Amt. In der Geschichte der Vereinten Nationen hatte bislang noch keine Frau das Spitzenamt inne.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipp für den Feierabend

David ist roh-veganer Influencer. Neben Nahrungsergänzungsmitteln verbreitet er auch Verschwörungsideologien und steht den Reichsbürgern nahe. "Soldaten des Lichts" ist ein Dokumentarfilm über Macht, Manipulation und die Suche nach Erlösung. (1 Std. 47 Min.)

30.12.2025 | 107:41 min

Genießen Sie Ihren Abend und das Wochenende!

Torben Heine und das gesamte ZDFheute-Team