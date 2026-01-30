Regensburg bei Wiesent und Wörth: Autobahn gesperrt

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 nahe Regensburg sprengstoffverdächtige Gegenstände entdeckt. Die A3 wurde gesperrt, es gab zwei vorläufige Festnahmen.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A3 in Bayern haben Einsatzkräfte in der Nacht zum Freitag sprengstoffähnliche Gegenstände entdeckt.

Einen Teil des Fundes kontrolliert gesprengt

Eine Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Regensburg mitteilte. Die Autobahn musste in dem betroffenen Bereich in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei hatte das Auto demnach gegen 2.00 Uhr im Bereich der Ausfahrten Wiesent und Wörth an der Donau kontrolliert.

Ein "sprengstoffverdächtiger Gegenstand" sollte zunächst zur weiteren Analyse abtransportiert werden, wie es weiter hieß. Da dieser nach Polizeiangaben jedoch nicht handhabungssicher war, sprengten Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes gegen 8.45 Uhr einen Teil davon kontrolliert.

Ermittlungen dauern an

Nach Angaben eines LKA-Sprechers stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um Sprengstoff handelte.

Die Autobahn blieb im betroffenen Bereich bis zum Freitagmittag gesperrt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.