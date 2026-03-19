Update am Morgen:EU-Gipfel zwischen Iran-Krieg und Ukraine-Streit

Guten Morgen,

seit rund zweieinhalb Wochen greifen Israel und die USA Iran an. Der Konflikt scheint sich nicht zu beruhigen, sondern spitzt sich immer weiter zu. Nicht zuletzt wegen der angespannten Lage in der Straße von Hormus. Der Krieg wird mit Sicherheit die Diskussionen beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs heute bestimmen. Doch es stehen noch weitere große Themen auf der Agenda. Wie die Ukraine zum Beispiel.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seiner Regierungserklärung gestern klargemacht: Der Gipfel muss eine Einigung über die weitere Finanzierung des von Russland angegriffenen Landes finden.

Die Rede in voller Länge bei heute im parlament am 18.03.2026 um 15:13 Uhr. 18.03.2026 | 30:36 min

Auch die Auszahlung des bereits vereinbarten Kredits über 90 Milliarden Euro müsse auf den Weg gebracht werden, so Merz. Unterstützt wird Merz vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. "Es gibt keine Alternative zu den 90 Milliarden", schrieb er.

Das Problem bisher: Ungarn verweigert die Freigabe. Ministerpräsident Viktor Orbán will seine Blockade erst beenden, wenn der Konflikt um unterbrochene russische Öllieferungen über die Druschba-Pipeline beigelegt ist. Insofern ist fraglich, ob der Russland-Freund seine Meinung noch ändert. Zudem ist er mitten im Wahlkampf und schrieb lapidar beim Kurznachrichtendienst X: "Keine Öllieferungen, kein Geld. So einfach ist das."

Bericht vom 12.03.2026 um 16:34 Uhr. 12.03.2026 | 2:07 min

Während die Spitzenpolitiker bei ihren Verhandlungen einen kühlen Kopf bewahren müssen, trifft das heute wohl auch auf tausende Menschen zu, die am Morgen mit dem Nahverkehr zur Arbeit oder Schule fahren müssen. Denn in mehreren Bundesländern, darunter Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, wird es wohl wieder Einschränkungen wegen Warnstreiks geben.

Ich wünsche Ihnen, sollten Sie das gerade an der leeren Bushaltestelle lesen, gutes Durchhalten. Und allen anderen Lesern einen schönen und sonnigen Tag.

Katia Rathsfeld, Redakteurin ZDFheute

Was im Iran-Krieg passiert ist

Trump droht Iran mit einem Angriff auf das größte Gasfeld der Welt - für den Fall, dass Iran noch einmal Gasinfrastruktur in Katar angreife. In der Nacht griff Iran nach Angaben Katars mehrere Flüssiggasanlagen an, was zu "bedeutenden Bränden und weiteren schweren Schäden" führte, wie Betreiber Qatar Energy mitteilte. Zuvor hatte Israel am Mittwoch das "South Pars"-Gasfeld in Iran angegriffen. Trump kündigte an, dass Israel "dieses äußerst wichtige und wertvolle" Gasfeld nicht mehr angreifen werde.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was heute noch wichtig ist

Spritpreis-Paket im Bundestag: Die schwarz-rote Koalition bringt das geplante Spritpreis-Paket in den Bundestag ein. Die Bundesregierung reagiert damit auf die seit Beginn des Iran-Kriegs deutlich gestiegenen Spritpreise. Künftig sollen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. Preissenkungen sollen immer möglich sein. Ob die neue Regel preisdämpfend wirkt, ist umstritten.

Morgenmagazin vom 17.03.2026 um 07:00 Uhr. 17.03.2026 | 2:39 min

Letzter Tag im Høiby-Prozess: Mit dem Plädoyer der Verteidigung soll der Vergewaltigungs-Prozess gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit heute planmäßig zu Ende gehen. Gestern hatte die Staatsanwaltschaft sieben Jahre und sieben Monate Haft für den 29-Jährigen gefordert. Seit Anfang Februar wird vor dem Gericht in Oslo über die Vorwürfe gegen Høiby verhandelt. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

Weltglücksbericht wird vorgestellt: Kurz vor dem Weltglückstag (20. März) erschien in der Nacht der diesjährige Weltglücksbericht. Er liefert Einblicke, wie es um die Zufriedenheit und die wahrgenommene Lebensqualität der Menschen in aller Welt bestellt ist. Ein Ergebnis: Die Deutschen werden glücklicher - auch wenn wir von der Spitze noch ein bisschen entfernt sind.

Morgenmagazin am 18.03.2026 um 08:05 Uhr. 18.03.2026 | 3:19 min

Leipziger Buchmesse öffnet: Die Leipziger Buchmesse öffnet heute ihre Türen für das Publikum. Bis zum Sonntag präsentieren 2.044 Aussteller aus 54 Ländern ihre Neuheiten rund ums Buch. Bei der Messe und dem dazugehörigen Lesefestival "Leipzig liest" sind zahlreiche Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland live zu erleben. Am heutigen Nachmittag wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen - beim Festakt gestern Abend gab es Buhrufe für Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.

Was am Donnerstag wichtig wird - der Ausblick vom heute journal update. 19.03.2026 | 0:47 min

Champions League

Zweifel am Weiterkommen gab es nach dem Hinspiel schon keine mehr: Mit 6:1 hatten die Bayern bei Atalanta Bergamo gewonnen. Darauf ausruhen wollten sich die Münchener trotzdem nicht: Vier eigene Tore machten auch das Rückspiel in der heimischen Allianz-Arena zu einer deutlichen Angelegenheit:

Die Höhepunkte des Bayern-Siegs gegen Bergamo im Video. 18.03.2026 | 2:59 min

Unter diesem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Zahl des Tages

Zwei Jahre nach dem Start eines zentralen Online-Registers haben dort gut eine halbe Million Menschen ihre generelle Haltung zur eigenen Organspende-Bereitschaft dokumentiert. Aktuell gibt es im Register rund 515.000 gültige Erklärungen, wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als Betreiber auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilte.

ZDFheute Xpress vom 13.01.2026. 13.01.2026 | 0:23 min

Eine besondere Auszeichnung

Weil Sean Penn seinen Oscar wegen seines Ukraine-Besuchs nicht persönlich abholen konnte, bekommt er nun eine besondere Auszeichnung - gefertigt aus beschädigtem Zugmaterial. Ein symbolischer "Eisen-Oscar", der Solidarität und Widerstandskraft zeigen soll.

hallo deutschland vom 18.03.2026 um 16:57 Uhr. 18.03.2026 | 0:40 min

Gesagt

Quelle: Imago

Das Bond-Girl schlechthin - Schauspielerin Ursula Andress - wird 90 Jahre alt. In einem ikonenhaften Moment der Filmgeschichte verdreht sie in "James Bond - 007 jagt Dr. No", dem von Sean Connery gespielten Geheimagenten den Kopf - und mit ihm großen Teilen des weltweiten Filmpublikums. Später sagte sie:

Alles, was ich getan habe, war einen Bikini in "Dr. No" zu tragen - nicht mal einen besonders knappen. Und schwupps hatte ich es über Nacht geschafft. „ Ursula Andress, Schauspielerin

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 19.03.2026 | 2:46 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Heute ist es bei 9 bis 19 Grad meist sonnig. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF