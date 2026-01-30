  3. Merkliste
Biathlon: Franziska Preuß beendet Karriere nach der Saison

Franziska Preuß beendet nach der Saison ihre Karriere

|

Biathletin Franziska Preuß hat ihr Karrieende angekündigt. Die Gesamtweltcupsiegerin von 2024/25 hört nach der aktuellen Saison auf.

Biathletin Franziska Preuß

Beendet nach der Saison ihre Karriere: Biathletin Franziska Preuß

Quelle: AFP | TOBIAS SCHWARZ

Weltmeisterin Franziska Preuß beendet nach der laufenden Saison ihre Biathlon-Karriere. Das verkündete die 31-Jährige bei einer virtuellen Medienrunde neun Tage vor dem Start der olympischen Biathlonrennen in Antholz.

Biathletin Franziska Preuß aus Deutschland feiert auf dem Podium am 23.01.2026 bei dem Biathlon Weltcup in Tschechien.

Große Erleichterung bei Biathletin Franziska Preuß. Beim letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen kommt die 31-Jährige in Nove Mesto auf Rang drei.

23.01.2026 | 0:32 min

Quelle: Reuters

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet das ZDF-Mittagsmagazin am 30.01.2026 ab 12:00 Uhr.
