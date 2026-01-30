Livestream
Biathlon-Weltmeisterin:Franziska Preuß beendet nach der Saison ihre Karriere
Biathletin Franziska Preuß hat ihr Karrieende angekündigt. Die Gesamtweltcupsiegerin von 2024/25 hört nach der aktuellen Saison auf.
Weltmeisterin Franziska Preuß beendet nach der laufenden Saison ihre Biathlon-Karriere. Das verkündete die 31-Jährige bei einer virtuellen Medienrunde neun Tage vor dem Start der olympischen Biathlonrennen in Antholz.
