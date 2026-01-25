Livestream
Slalom-Klassiker in Kitzbühel:Straßer rast nach Aufholjagd aufs Podest
von Michael Krämer
Linus Straßer ist vor den Olympischen Spielen in Top-Form. Der Slalom-Spezialist landete in Kitzbühel auf dem dritten Platz. Nur Manuel Feller und Loic Meillard waren schneller.
