Sport
Wintersport

Slalom-Klassiker in Kitzbühel: Straßer rast nach Aufholjagd aufs Podest

Slalom-Klassiker in Kitzbühel:Straßer rast nach Aufholjagd aufs Podest

von Michael Krämer

|
Linus Strasser am 25.02.26

Linus Straßer ist vor den Olympischen Spielen in Top-Form. Der Slalom-Spezialist landete in Kitzbühel auf dem dritten Platz. Nur Manuel Feller und Loic Meillard waren schneller.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

SportWintersport

Aktuelle Videos zum Wintersport

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40