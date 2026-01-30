Handball-EM: DHB-Gegner Kroatien - Angeschlagen, aber kampfstark

Die Physis ist angeschlagen, der Wille ungebrochen. Kapitän Ivan Martinovic verkörpert Kroatiens Kampfgeist vor dem Halbfinal-Duell gegen Deutschland.

Viel Zündstoff vor dem Halbfinale der deutschen Handballer gegen Kroatien. Trainer Dagur Sigurdsson kritisiert die Europäische Handballföderation (EHF) scharf. 29.01.2026 | 0:47 min

Ivan Martinovic, geboren in Wien, hätte einen leichteren Weg gehen können. Aber als er als Kind dort aufwuchs, hatte er im TV fasziniert dem genialen Ivano Balic zugesehen, einem der spektakulärsten Handballer aller Zeiten, der einen legendären Rückraum Kroatiens zum WM-Titel (2003) und zum Olympiasieg (2004) führte. Und später auch dem großen Regisseur Domagoj Duvnjak. "Sie haben mich überhaupt erst motiviert, Handball zu spielen."

Seine Eltern stammen aus Jajce, einem kleinen Städtchen in Bosnien. Martinovic hätte also nicht nur für Österreich, sondern auch für Bosnien-Herzegowina auflaufen können. Er aber wollte, obwohl er kein Kroatisch sprach, unbedingt das mythische Trikot mit den weißen und roten Quadraten tragen, weshalb er als Teenager seinen Vater bat, ihn bei einer Sichtung des kroatischen Verbandes in Zadar anzumelden. "Ich kannte dort niemanden", erzählt Martinovic.

Martinovic' langer Weg

"So begann die Geschichte", sagt Martinovic. Und sie ging weiter mit einem emotionalen Debüt, das er 2019 für Kroatien feierte - gegen Deutschland, dem Gegner im Halbfinale der Handball-EM diesen Freitag (17:45 Uhr/ARD). Wie groß die Leidenschaft des Ivan Martinovic ist, demonstrierte er bei der Heim-WM 2025, als er kaum noch laufen konnte und dennoch bis zum Finale weiterspielte. Kroatien gewann Silber.

Deutschland steht im Halbfinale der Handball-EM. Dank einer starken Leistung in der Offensive schlug das DHB-Team Frankreich und spielt weiter um den Titel. 28.01.2026 | 7:20 min

Und nun ist Vize-Weltmeister Martinovic selbst ein Vorbild für den Nachwuchs. Denn der Rückraum-Linkshänder hat nach dem Rücktritt von Domagoj Duvnjak dessen Kapitänsbinde übernommen. Und ist sichtlich stolz darauf. So wie alle kroatischen Profis mit maximaler Leidenschaft auflaufen.

Gislason warnt vor Kampfstärke

"Ich kenne die Kroaten schon seit Jahrzehnten, und die haben eine unheimliche Stimmung, wenn es darauf ankommt", weiß Bundestrainer Alfred Gislason, der seit Jahren eine innige Rivalität mit dem kroatischen Coach Dagur Sigurdsson pflegt, der Deutschland 2016 zum EM-Titel geführt hatte.

Das ist eine Mannschaft, die sich unglaublich gut auf ein Spiel fokussieren kann. Das wird ein sehr, sehr harter Kampf. „ Handball-Bundestrainer Gislason über Kroatien

Die körperbetonte kroatische Spielweise liegt der deutschen Mannschaft nicht besonders, in den letzten drei Pflichtspielen 2024, darunter bei Olympia (26:31), unterlag die DHB-Auswahl jeweils deutlich. Schon war von einem "Kroatien-Fluch" die Rede. In den jüngsten beiden Testspielen vor der EM allerdings siegten die Deutschen. Aber das, sagt Gislason, habe nichts zu bedeuten.

Kroatien gewann in der Hauptrunde mit 27:25 (13:15) gegen Ungarn und sicherte sich das Ticket fürs Halbfinale. 28.01.2026 | 4:03 min

Geschundene kroatische Physis

Die Physis des deutschen Halbfinalgegners freilich ist geschunden. In fast allen Partien musste das Team um den cleveren Mittelmann Luka Cindric hart um die Punkte kämpfen. Sogar gegen die krassen Außenseiter Georgien lag das Team lange zurück. Im letzten Hauptrundenspiel gegen Ungarn drehten die Kroaten einen 14:18-Rückstand noch in einen knappen Sieg (27:25).

Die mentale Härte haben sich viele Profis als Legionäre in den besten Ligen Europas geholt. Die Torhüter Kuzmanovic (Gummersbach) und Matej Mandic (Magdeburg) sowie die Feldspieler Daniel Mandic (Melsungen), Veron Nacinovic (Kiel) und Marko Mamic (Leipzig) kennen die Deutschen aus dem Effeff. Cindric spielt in Ungarn, beim Champions League-Club Veszprém, wie auch Martinovic.

Martinovic und Trainer kritisieren EHF scharf

Auch er, der stolze Kapitän, hat in Melsungen und Mannheim gespielt und ist also vorbereitet. Dass die Kroaten ihre letzten zwei Hauptrundenspiele in nur 24 Stunden absolvieren und dann am Donnerstag die über 300 Kilometer aus dem schwedischen Malmö nach Herning reisen mussten, kritisierte er als "total verrückt". Das sei zu viel.

Das ist weder für unseren Körper noch für unsere mentale Gesundheit gut. „ Kroatiens Kapitän Ivan Martinovic

Vor dem EM-Halbfinale gegen Deutschland lässt Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson seinem Ärger freien Lauf. Wegen ungleicher Belastung und langer Anreise greift er die EHF scharf an. 29.01.2026 | 2:44 min

Angesichts der Belastung für seine Mannschaft rechnete Kroatiens Trainer Sigurdsson vor dem Halbfinal-Duell mit dem DHB-Team mit den EM-Organisatoren der Europäischen Handballföderation (EHF) ab. "Die EHF interessiert sich nicht für uns Spieler und auch nicht für das Team", schimpfte Sigurdsson in einer mehrminütigen Wutrede gegen den Europäischen Verband.

