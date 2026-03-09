Update am Morgen: Grüner Sieg im Ländle

Guten Morgen,

am Tag nach dem Wahlkrimi im Südwesten steht fest, dass Cem Özdemir das erreicht hat, was noch vor wenigen Wochen unmöglich schien: Die Grünen haben - den Umfragen der letzten Monate zum Trotz - die Landtagswahl in Baden-Württemberg knapp gewonnen. Ihr Spitzenkandidat Özdemir wird Winfried Kretschmanns Erbe antreten - und damit der zweite grüne Ministerpräsident Deutschlands, der erste mit türkischen Wurzeln.

Am Ende war es ein Duell ums Ministerpräsidentenamt zwischen Özdemir und dem CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel. Beide mobilisierten in ihren Wählermilieus und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen - auf Kosten der SPD, die am Ende zittern musste, überhaupt im Landtag zu bleiben und der FDP, die in ihrem Stammland erstmals aus dem Landtag flog. SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch fasste es am Abend so zusammen: Der Wahlkampf habe sich wie eine "Oberbürgermeister-Wahl" angefühlt.

Es ist ein Erfolg für Özdemir, an dem sogar innerhalb der Landesgrünen noch vor wenigen Wochen viele zweifelten. Die Umfragen gaben den Zweiflern Recht. Manuel Hagel führte mit seiner CDU monatelang deutlich. Und doch sind es die Grünen, die schließlich jubeln.

Es ist ein Ergebnis wider den Bundestrend. Nach Ampel-Aus und Abgang prominenter Köpfe wie Robert Habeck und Annalena Baerbock sucht die Bundespartei nach einem Weg aus der Grünen-Krise. In Baden-Württemberg haben sie ihn gestern Abend gefunden. Doch dort punktete Cem Özdemir vor allem damit, dass er sich von der Bundespartei distanzierte. Die Grünen im Südwesten seien anders, sowas wie die CSU innerhalb der Union, ließ er regelmäßig fallen - und setzte damit die Tradition seines Vorgängers fort, der manchmal konservativer wirkte als so mancher Christdemokrat.

Und so könnte von dieser Wahl im Südwesten ein Fingerzeig Richtung Berlin ausgehen. Denn er zeigt, dass die Realos innerhalb der Partei immer noch gewinnen können. Offen ist nur, ob sich die Grünen im Bund diesmal - anders als bei Kretschmanns Wahl vor 15 Jahren - an Baden-Württemberg orientieren. Denn bislang ist es ein grüner Sonderweg im Südwesten.

Einen guten Start in die Woche wünscht Ihnen

Anna-Maria Schuck, Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg

Die Landtagswahlen zum Nachlesen und neue Entwicklungen in Baden-Württemberg finden Sie hier im Liveblog.

Das vorläufige Endergebnis und alle weiteren Zahlen finden Sie hier kompakt zusammengefasst in unserer Übersicht.

ZDFheute live schaut am Morgen nach der Wahl ausführlich auf die Frage, wie es jetzt weitergeht. Die Sendung finden Sie live hier im Stream ab 8 Uhr.

Was im Iran-Krieg passiert ist

Chamenei-Sohn Modschtaba zum geistlichen Oberhaupt gewählt: Irans Führung hat einen neuen obersten Anführer gewählt. Dabei handelt es sich um Chameneis Sohn Modschtaba. Dieser ist ein konservativer Hardliner.

Angriff auf Irans Ölreserven: Der israelische Angriff auf die iranischen Ölreserven ist ein ökologisches Desaster. Kriege gehen oft einher mit Umweltkatastrophen. Und die Folgen sind jahrzehntelang spürbar.

Wie die CIA versucht, Regime zu stürzen: Der US-Auslandsgeheimdienst CIA versucht immer wieder, unliebsame Regime zu stürzen. Über seine Rolle in Iran gebe es bisher aber nur Spekulationen, sagt ein Experte.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Krise zwischen Ungarn und Ukraine eskaliert: Das liegt laut Expertin Bos nicht am ungarischen Wahlkampf - die Beziehungen zwischen Kiew und Budapest seien seit langem angespannt.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Handel mit Waffen weltweit: Die Kriege in der Ukraine und in Nahost treiben die Nachfrage nach Großwaffen auf ein Rekordniveau. Die USA dominieren den Markt - und das Wettrüsten verschärft sich wohl weiter, zeigt eine neue Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri.

Prozessbeginnn gegen Erdogan-Gegner Imamoglu: Imamoglu war im März 2025 festgenommen und als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt worden. Dem Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan werden unter anderem Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung, Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Neben Imamoglu sind mehr als 400 weitere Menschen angeklagt.

Aufruf zum weltweiten Frauen-Generalstreik: Nach dem Internationalen Frauentag kommt der Streiktag. Organisiert von einer in Berlin gegründeten Bewegung aus gut Hundert Frauen und einem Dutzend Männern, die für Frauenrechte eintritt. Sie rufen Frauen weltweit auf, ihre Arbeit niederzulegen, sowohl bezahlte als auch Care-Arbeit zu Hause.

Paralympische Winterspiele

Nach einem medaillenreichen Auftaktwochenende bringt der dritte Wettkampftag nur Medaillen-Entscheidungen im Para Ski Alpin ab 08:55 Uhr. Hier zählt Anna-Lena Forster im Super-G zu den Top-Favoritinnen. Die Monoskifahrerin blickt nach Gold in der Abfahrt ihren weiteren Starts beginnend mit dem Super-G am heutigen Tag viel entspannter entgegen.

09.03.2026

Im Para Eishockey trifft das deutsche Team um 17:05 Uhr auf die USA und ist wie bei der 0:12-Auftaktklatsche gegen China krasser Außenseiter.

09.03.2026

News-Updates rund um die Paralympischen Winterspiele finden Sie jederzeit in unserem Paralympics-Ticker.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Während in der Fußball-Bundesliga das Titelrennen praktisch entschieden ist, spitzt sich der Kampf gegen den Abstieg weiter zu. Werder Bremen hat mit dem 4:1 bei Union Berlin einen enorm wichtigen Erfolg eingefahren - im Gegensatz zum VfL Wolfsburg, der 1:2 gegen den Hamburger SV verlor und am Tag nach dem Spiel Trainer Daniel Bauer freistellte. Highlights dieser und aller weiteren Spiele der Ersten Bundesliga, dazu ausgewählte Partien der Zweiten Liga, finden Sie im ZDF Streamingportal.

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Süßstoffe: Sind sie schlimmer als Zucker? Dieser Frage geht Lars Dittrich in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X nach.

Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X : Süßstoffe - schlimmer als Zucker? Süßstoffe versprechen Genuss ohne Reue. Doch die Warnungen vor Gesundheitsrisiken reißen nicht ab. Was ist dran? von Lars Dittrich Kolumne

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag überwiegt in der Nordhälfte der Sonnenschein. Nach Süden hin gibt es einige Wolken. Am Nachmittag können sich im Südwesten vor allem in den Mittelgebirgen einzelne Schauer und Gewitter bilden. Die Luft erwärmt sich auf 13 bis 20 Grad, an der See werden um die 10 Grad erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

