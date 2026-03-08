  3. Merkliste
Volksabstimmung: Schweizer gegen Senkung von Rundfunkgebühren

Hochrechnungen: Schweizer gegen Senkung von Rundfunkbeitrag

|

Per Volksentscheid hat die Schweiz gegen eine weitere Reduzierung des Rundfunkbeitrags gestimmt. Erste Hochrechnungen zeigen deutlichere Ergebnisse als erwartet.

fernsehturm auf dem gebaeude des rts

In der Schweiz müssen die Bürger entscheiden: Sollen die Abgaben für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG stark gekürzt werden? Hier die Gründe von Gegnern und Befürwortern.

04.03.2026 | 2:11 min

In der Schweiz ist eine Volksabstimmung über die deutliche Reduzierung des Rundfunkbeitrags nach ersten Hochrechnungen deutlich gescheitert. Die Ablehnung des Vorschlags lag nach einer ersten Hochrechnung bei rund 62 Prozent und fiel damit deutlicher als erwartet aus, wie das Politik- und Kommunikationsforschungsinstitut gfs.bern beim Fernsehsender SRF berichtete.

Der Sender gehört zum Medienhaus SRG, das durch die Abgabe finanziert wird. Die SRG hat einen gesetzlichen Informationsauftrag und produziert Radio- und Fernsehprogramme in den vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.

Die SRG sowie mehr als 1.000 Universitätsprofessoren hatten gegen die Kürzung der Beiträge argumentiert. Ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk sei für die Meinungsbildung, die Demokratie und den Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig.

Regierung plant bereits geringeren Rundfunkbeitrag bis 2029

Kritiker wollten die Medienabgabe von heute 335 Franken im Jahr auf 200 Franken (222 Euro) senken und Unternehmen ganz befreien. Das sollte Haushalte entlasten. Sie wollten, dass die SRG Programme eindampft, damit private Anbieter beispielsweise bei Sport und Unterhaltung mehr Raum haben. Der niedrigere Beitrag hätte in etwa dem entsprochen, was Haushalte in Deutschland als Beitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio zurzeit zahlen.

Im Bild der Eingang des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice auf dem WDR-Gelände in Köln Bocklemünd

Auch in Deutschland wird immer wieder über den Rundfunkbeitrag diskutiert. Im letzten Jahr wurde zudem eine Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt.

15.10.2025 | 1:41 min

Unabhängig von der Volksabstimmung hatte die Schweizer Regierung bereits eine Senkung des Beitrags auf 300 Franken bis 2029 beschlossen. Zudem werden mehr Unternehmen von der Abgabe ausgenommen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute in Europa am 04.03.2026 ab 16 Uhr.
