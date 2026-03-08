  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Lichtspektakel: Meteoriten beschädigen Häuser

Teile eines Meteoriten treffen Häuser:Geheimnisvolle Lichtblitze beunruhigen Deutschland

|

Am Himmel über Deutschland hat es ein Lichtspektakel gegeben: In mehreren Bundesländern wurden Blitze beobachtet. Die Teile von Meteoriten richteten auch Schäden an.

Ein leuchtendes Objekt ist am Abend am Himmel über Solingen zu sehen.

Meteoriten-Teile haben am Sonntag für ein Lichtspektakel gesorgt und Häuser beschädigt.

Quelle: dpa

Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in Rheinland-Pfalz angerichtet. Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, wie ein Polizeisprecher sagte.

"Heute Abend kam es gegen 19 Uhr im Koblenzer Stadtteil Güls zum Einschlag eines verglühten Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt", teilte die Polizei in Koblenz mit. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. "Nach den uns vorliegenden Informationen besteht keine Gefahr mehr."

Rotierende Spiralgalaxie

Wie entstehen Galaxien – und was verraten sie über das Universum? Gewaltige Sternsysteme aus Gas und Dunkler Materie formen den Kosmos. Ihre Entwicklung zählt zu den Rätseln der Astronomie.

07.02.2026 | 43:59 min

Trifft ein Asteroid auf die Lufthülle der Erde, zerfällt er oft in viele kleine Stücke. Manche davon verglühen, andere landen auf der Erde. Diese Brocken aus dem Weltall nennt man Meteoriten.

Auch in anderen Bundesländern Sichtungen

Die zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Abend in Atem. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Das dortige Lagezentrum teilte am Abend mit, es gebe bislang keine Hinweise auf Schäden in NRW. Bürger hätten von einem "hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein" beziehungsweise einem "Feuerblitz am Himmel" berichtet, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Auch über eine Rakete sei spekuliert worden. Es gebe jedoch "keinerlei Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis".

Die Polizei in Stade in Niedersachsen teilte mit, Feuerwehr und Polizei sei der Absturz von möglichen Flugzeugteilen oder Teilen von Himmelskörpern gemeldet worden. Bei einem Großeinsatz der Feuerwehr mit Unterstützung durch einen Marinehubschrauber sei aber nichts gefunden worden.

Quelle: dpa
Über das Thema berichtet das ZDF heute journal update am 09.03.2026 um 00:10 Uhr.
Themen
Rheinland-PfalzWeltall

Mehr aus dem Weltraum

  1. Grafische Darstellung des Sonnensystems

    Merkur, Venus und Co.:Planetenparade: Wie und wo man das seltene Spektakel sieht

    von Phylicia Whitney
    mit Video0:54
  2. Ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde

    Tag der Asteroiden:Droht Gefahr durch Asteroideneinschläge?

    von Silvia Blessmann
    mit Video1:20
  3. Versteigerung von Marsgestein

    25 Kilogramm schwerer Meteorit:Versteigerung eines Marsgesteinsbrocken

    Video0:14
  4. Ein Mann steht auf einem Berggipfel und beobachtet das Universum

    Doku | ZDFinfo Doku:Geheimnisvolles Universum