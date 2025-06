Sie hatte das Glück, so einen kleinen Himmelskörper, der gerade aus den Weiten des Universums auf einem Acker Nahe Berlin gelandet war, in der Hand zu halten.

Mit einem Dutzend anderer Weltraumethusiasten war Nicole Schmitz im Januar 2024 auf der Suche nach Bruchstücken des Asteroiden "Sar2736". Dieser war wenige Stunden vor dem Eintritt in die Erdathmosphäre von einem Astronomen entdeckt worden. Was eine Ausnahme ist, denn weniger als zehnmal konnte so ein dunkles Objekt vor dem Eintritt in den Erdorbit beobachtet werden.

Asteroid "Sar2736": 50 gemeldete Fundstücke

Wenn ein Asteroid aus dem All auf die Erdathmosphäre trifft, können mehr als 1.800 Grad Celsius auf ihm entstehen. Was von dem Himmelskörper nach der Explosion in großer Höhe auf der Erde ankommt, hängt von seiner Geschwindigkeit und dem Eintrittswinkel ab. Der Begriff Meteorit kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie "hoch in der Luft".