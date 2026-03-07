Iran-Krieg: Israel greift erstmals nationale Ölreserven an

Massive Explosionen haben Irans Hauptstadt Teheran erschüttert. Erstmals greift Israel auch die nationale Ölreserve des Landes an.

Angriffe treffen Ölanlagen in Irans Hauptstadt Teheran. Am Himmel sind Flammen und Rauchwolken zu sehen. 07.03.2026 | 0:33 min

Israels Militär hat nach Angaben eines Militärsprechers erstmals die nationalen Ölreserven Irans in Teheran angegriffen. Ein Militärsprecher sagte, dies sei ein Teil der Maßnahmen gegen Einrichtungen der iranischen Führung. Es seien etwa 30 Öltanks angegriffen worden.

Seit einer Woche greifen die USA und Israel Iran an. Teheran kontert - auch in der Golfregion. Und im Libanon attackiert Israel nach eigenen Angaben die Terror-Miliz Hisbollah. 07.03.2026 | 2:14 min

Aufnahmen zeigt Videos und Bilder aus Teheran, auf denen massive Flammen zu sehen waren. Am Abend hatte das israelische Militär eine weitere Angriffswelle gegen Iran angekündigt.

Schwere Explosionen waren in Teheran zu sehen. Quelle: ATP/Atta Kenare

Iran: Vergeltungsangriffe auf Israel

Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden (IRGC) die Bombardierung einer Ölraffinerie im Süden der Hauptstadt. Als Reaktion sei die Ölanlage im israelischen Haifa mit Raketen beschossen worden, so die IRGC in einer Mitteilung.

Seit einer Woche greifen die USA und Israel Iran an. Nun droht US-Präsident Trump Iran mit einer Ausweitung der Angriffe. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen ordnet ein. 07.03.2026 | 2:12 min

Kriegsausbruch vor einer Woche

Die USA und Israel hatten am Samstag vergangener Woche massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion greift Iran seitdem Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an.

