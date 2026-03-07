Iran-Krieg: Israel greift erstmals nationale Ölreserven an

Erstmals seit Kriegsbeginn:Israel greift Irans nationale Ölreserven an
Massive Explosionen haben Irans Hauptstadt Teheran erschüttert. Erstmals greift Israel auch die nationale Ölreserve des Landes an.
Israels Militär hat nach Angaben eines Militärsprechers erstmals die nationalen Ölreserven Irans in Teheran angegriffen. Ein Militärsprecher sagte, dies sei ein Teil der Maßnahmen gegen Einrichtungen der iranischen Führung. Es seien etwa 30 Öltanks angegriffen worden.
Aufnahmen zeigt Videos und Bilder aus Teheran, auf denen massive Flammen zu sehen waren. Am Abend hatte das israelische Militär eine weitere Angriffswelle gegen Iran angekündigt.
Iran: Vergeltungsangriffe auf Israel
Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden (IRGC) die Bombardierung einer Ölraffinerie im Süden der Hauptstadt. Als Reaktion sei die Ölanlage im israelischen Haifa mit Raketen beschossen worden, so die IRGC in einer Mitteilung.
Kriegsausbruch vor einer Woche
Die USA und Israel hatten am Samstag vergangener Woche massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion greift Iran seitdem Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an.
Mehr zum Iran-Krieg
Bombardements in der Nacht:US-Minister spricht von heftigsten Angriffen in Iranmit Video2:00
"Es wird kein Abkommen mit Iran geben":Trump fordert von Iran "bedingungslose Kapitulation"mit Video1:43
Debatte um Evakuierungen:Diplomaten luden noch kurz vor Kriegsausbruch in Golfregionvon Christiane Hübschermit Video2:47
- Faktencheck
Massive Desinformation:Diese KI-Fakes zum Iran-Krieg gehen viralvon Jan Schneider und Oliver Klein