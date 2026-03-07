  3. Merkliste
Iran-Krieg: Israel greift erstmals nationale Ölreserven an

Erstmals seit Kriegsbeginn:Israel greift Irans nationale Ölreserven an

Massive Explosionen haben Irans Hauptstadt Teheran erschüttert. Erstmals greift Israel auch die nationale Ölreserve des Landes an.

Flammen schlagen aus einem Öllager südlich der Hauptstadt Teheran empor, während die Stadt im Zuge der US-amerikanisch-israelischen Militärkampagne angegriffen wird.

Angriffe treffen Ölanlagen in Irans Hauptstadt Teheran. Am Himmel sind Flammen und Rauchwolken zu sehen.

Israels Militär hat nach Angaben eines Militärsprechers erstmals die nationalen Ölreserven Irans in Teheran angegriffen. Ein Militärsprecher sagte, dies sei ein Teil der Maßnahmen gegen Einrichtungen der iranischen Führung. Es seien etwa 30 Öltanks angegriffen worden. 

Israel, Tel Aviv: Israelische Ersthelfer treffen am Schadensort in Tel Aviv ein, nachdem iranische ballistische Raketen als Vergeltung für koordinierte US-amerikanisch-israelische Luftangriffe Teile der Stadt getroffen haben.

Seit einer Woche greifen die USA und Israel Iran an. Teheran kontert - auch in der Golfregion. Und im Libanon attackiert Israel nach eigenen Angaben die Terror-Miliz Hisbollah.

Aufnahmen zeigt Videos und Bilder aus Teheran, auf denen massive Flammen zu sehen waren. Am Abend hatte das israelische Militär eine weitere Angriffswelle gegen Iran angekündigt.

Am 7. März 2026 ereignete sich in der Nähe des Azadi-Turms nahe des internationalen Flughafens Mehrabad in Teheran eine Explosion.

Schwere Explosionen waren in Teheran zu sehen.

Iran: Vergeltungsangriffe auf Israel

Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden (IRGC) die Bombardierung einer Ölraffinerie im Süden der Hauptstadt. Als Reaktion sei die Ölanlage im israelischen Haifa mit Raketen beschossen worden, so die IRGC in einer Mitteilung.

Seit einer Woche greifen die USA und Israel Iran an. Nun droht US-Präsident Trump Iran mit einer Ausweitung der Angriffe. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen ordnet ein.

Kriegsausbruch vor einer Woche

Die USA und Israel hatten am Samstag vergangener Woche massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion greift Iran seitdem Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an.

