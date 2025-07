Update am Abend: Viel Optimismus im Ahrtal - und in Australien

Guten Abend,

den Rückblick auf den Tag könnte man heute gut mit dem Streit um die gescheiterte Verfassungsrichterwahl beginnen - oder mit dem Besuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Washington. Auch die Haltung von US-Präsident Donald Trump zu Raketenlieferungen an die Ukraine ist ein wichtiges Thema.

Noch immer sind viele Spuren des Hochwassers nicht komplett beseitigt. Die Politik mahnt schnellere Hilfe bei künftigen Naturkatastrophen an. 14.07.2025 | 1:48 min

Aber zur Abwechslung gibt es heute gleich zwei Geschichten, die Mut machen. Die zeigen, dass Durchhaltevermögen und Einsatz scheinbar Unmögliches möglich machen.

Das erste Beispiel ist das der Menschen im Ahrtal und ihres Kampfes gegen die Folgen der Flut. Vor vier Jahren setzten die Wassermassen auch das Haus der Familie Golly unter Wasser. Der Wiederaufbau ist fast geschafft - und etwas ist geblieben, sagt Flutopfer Katja Kohler-Golly:

Ein Heimatgefühl hatte ich schon vor der Flut, aber jetzt ist das noch viel stärker, weil wir das jetzt alles gemeinsam wieder aufgebaut haben. „ Katja Kohler-Golly, Flutopfer

Auch David Fuhrmann kämpfte mit den Folgen der Flut, zog eine Kernsanierung durch und baute sein Haus wieder auf. Er sagt: "Irgendwann will man aus dieser Opferrolle raus". Auch deshalb engagiert er sich als ehrenamtlicher Bürgermeister seines Heimatortes Dernau und packt an, wo es geht.

Als die Flut kam Am 14. Juli 2021 regnete es im Westen Deutschlands so viel, dass es heftige Überflutungen gab. Dörfer und Städte wurden überschwemmt, mehr als 3.000 Häuser beschädigt. Quelle: ap

Das zweite Beispiel für ein glückliches Ende ist das der Backpackerin Carolina Wilga. Die Deutsche wurde nach zwölf Tagen aus der australischen Wildnis gerettet. Nun erzählt sie, dass sie erst die Kontrolle über ihren Wagen verloren, dann verwirrt das Auto verlassen und sich verirrt hatte. Bis zu ihrer Rettung trank sie aus Pfützen und schlief teils in Höhlen. Dann fand eine Australierin die 26-Jährige und brachte sie in Sicherheit.

Quelle: dpa

Nach ihrer Rettung sagte Wilga nun:

Der Gedanke an all die Menschen, die an mich geglaubt, nach mir gesucht und weiter für mich gehofft haben, gab mir in meinen dunkelsten Momenten die Kraft, weiterzumachen. „ Carolina Wilga

11.07.2025 | 1:23 min

Der Optimismus, der beide Beispiele verbindet, ist bemerkenswert. Und uns allen hoffentlich ein Beispiel, neben all dem Beängstigenden und Fürchterlichem in der Welt auch immer das Gute zu sehen.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

US-Sondergesandter Kellogg in Kiew: Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, ist heute zu Gesprächen in Kiew eingetroffen. Kelloggs Besuch soll rund eine Woche dauern und findet inmitten zunehmender Spannungen zwischen den USA und Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, ist heute zu Gesprächen in Kiew eingetroffen. Kelloggs Besuch soll rund eine Woche dauern und findet inmitten zunehmender Spannungen zwischen den USA und Russland statt.

Kurz zuvor hatte US-Präsident Trump angekündigt, Patriot-Waffensysteme an die europäischen Verbündeten verkaufen zu wollen, damit sie an die Ukraine geliefert werden können. "Für uns wird das ein Geschäft sein", sagte er. "Die EU zahlt dafür. Wir zahlen nichts, aber wir werden liefern."

14.07.2025 | 1:03 min

Die Brüsseler ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers betont, dass es für Europa "keine echte Alternative" zu Patriot-Systemen gebe. "Die Europäer selbst haben davon sehr wenig und sind deshalb von dieser Lieferung aus den USA auch abhängig".

Voraussichtlich noch heute will Trump eine wegweisende Erklärung zu Russland abgeben - die Ankündigung zu den Patriots könnte ein Vorgeschmack darauf gewesen sein.

Beim Besuch von Verteidigungsminister Pistorius heute in Washington wäre es durchaus möglich, dass Nägel mit Köpfen beim Thema Patriot-Ankauf gemacht werden, aber auch beim Verbleib von 38.000 US-Soldaten in Deutschland. Schon am Dienstagmorgen fliegt Pistorius wieder zurück nach Deutschland. Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird heute in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten erwartet.

14.07.2025 | 1:00 min

Voraussichtlich um 19.30 Uhr wird auch ZDFheute live sich mit dem angedeuteten Kurswechsel Trumps in der Russland-Politik beschäftigen. Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was darüber hinaus wichtig ist

14.07.2025 | 2:24 min

Streit um Richterwahl: Die gescheiterte Wahl dreier neuer Richter für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sorgt weiter für Diskussionen. Dabei steht weiterhin die von der SPD unterstützte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf im Mittelpunkt. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zeigte sich "sehr empört, wie sich prominente Bischöfe und Kardinäle in diese Sache eingeschaltet haben".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier indes hält die schwarz-rote Regierungskoalition nach der verschobenen Wahl der Verfassungsrichter für "beschädigt" . Und ZDF-Korrespondent Mathis Feldhoff resümiert: "Deutschlands Regierung schlittert kurz vor der Sommerpause in eine Krise."

Haft für Fernsehkoch Schuhbeck: Das Landgericht München I hat Star-Koch Alfons Schuhbeck unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs verurteilt. Es verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten. In die Strafe eingerechnet ist seine frühere Verurteilung wegen Steuerhinterziehung, deren Vollzug derzeit aus Gesundheitsgründen ausgesetzt ist.

Fußball-EM der Frauen

Die Frauen-EM macht heute und morgen einen Ruhetag, erst am Mittwoch geht's weiter. Wir halten Sie aber im Liveblog über aktuelle Entwicklungen auf Stand.

Außerdem haben wir die ersten Trends zusammengefasst: Spanien bildet in jeder Hinsicht die Benchmark. Weitere Auffälligkeiten nach der Gruppenphase und warum keine Mannschaft einen leichten Weg haben wird lesen Sie hier:

Fußball-EM 2025 : Die ersten Trends des Turniers Spanien bildet in jeder Hinsicht die Benchmark der Fußball-EM. Weitere Auffälligkeiten nach der Gruppenphase und warum keine Mannschaft einen leichten Weg haben wird. Frank Hellmann, Zürich mit Video

Und was macht Deutschlands Viertelfinal-Gegner Frankreich so stark? Hier erfahren Sie es.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Kein anderer Politiker oder Journalist war in den vergangenen zehn Jahren häufiger zu Gast in Talkshows als der ehemalige SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Das zeigt eine Datenanalyse des "Spiegel", in der alle Gäste der großen öffentlich-rechtlichen Talkformate seit 2015 berücksichtigt sind. Demnach kam Lauterbach auf 119 Auftritte.

An zweiter Stelle kommt der ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen mit 113 Auftritten. Auf Platz drei folgt der "Welt"-Journalist Robin Alexander mit 109 Auftritten. Platz vier ging an den CDU-Außenpolitikexperten Norbert Röttgen (97 Auftritte). Und Platz fünf erreichte der CSU-Chef Markus Söder (90 Auftritte).

Gesagt

Quelle: dpa

Vier junge Zwergziegen sind im Seniorenzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Kell am See der Hit: Vor Kurzem sind sie auf dem Gelände eingezogen, um den Bewohnern eine Freude zu machen. Einrichtungsleiter Michael Pauken erzählt:

Die Ziegen sorgen für Glücksmomente. „ Michael Pauken, Einrichtungsleiter

