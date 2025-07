Frauen-EM: Die ersten Trends des Turniers

Die EM in der Schweiz steuert auf einen neuen Torrekord zu. In den 24 Gruppenspielen gab es bereits 89 Treffer, das entspricht einem Schnitt von 3,71 Treffern pro Spiel. Zum Vergleich: Bei der EM 2022 in England wurden in den 31 Spielen insgesamt 95 Tore erzielt (Schnitt 3,06).



Seriös zu vergleichen sind die Turniere erst seit der EM 2009 in Finnland, als erstmals zwölf Teams teilnahmen und auf einen Schnitt von 2,76 Toren pro Spiel kamen. Die EM 2013 in Schweden hatte einen Schnitt von 3,21, die EM 2017 in den Niederlanden war das torärmste Turnier mit 2,19 Toren pro Spiel.