Knapper Sieg über Lemgo-Lippe: Füchse erster DHB-Pokal-Finalist

Knapper Sieg über TBV Lemgo-Lippe:Füchse Berlin erster DHB-Pokal-Finalist
Der TBV Lemgo-Lippe ärgert die Füchse Berlin, aber nicht ganz bis zum Schluss. So ziehen die Hauptstädter als erstes Team ins Finale des DHB-Pokals ein.
Die Füchse Berlin sind als erstes Team ins Endspiel um den DHB-Pokal eingezogen. Im Halbfinale beim Final Four in Köln besiegte das Team um Welthandballer Mathias Gidsel den Ligakonkurrenten TBV Lemgo Lippe nach einer packenden zweiten Hälfte 39:36 (20:16) und greift nun nach dem zweiten Pokalerfolg der Vereinsgeschichte.
Im Finale am Sonntag (15.45 Uhr/ARD) treffen die Füchse auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen den Triple-Jägern des SC Magdeburg und dem krassen Außenseiter Bergischer HC (Samstag, 18.45 Uhr).
Torhüter Dejan Milosavljev hält Füchse im Spiel
Gegen Lemgo, das Berlin vor einer Woche in der Bundesliga beim 33:34 am Rande einer Niederlage hatte, half Torhüter Dejan Milosavljev seinen Vorderleuten auf die Siegerstraße. Der Serbe gab mit insgesamt 18 Paraden viel Sicherheit.
Vorne überzeugte vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Arena neben Gidsel (8 Tore) auch sein dänischer Weltmeister-Kollege Lasse Andersson mit elf Treffern als bester Schütze. Die Lemgoer schnupperten in der Schlussphase lange an einer Überraschung, doch in der Crunchtime machten Gidsel und Co. ernst.
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