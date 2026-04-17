Tennis: Zverev und Maria erreichen jeweils das Halbfinale

Titelverteidiger Alexander Zverev steht im Halbfinale von München. Im Viertelfinale kämpfte sich Zverev nach Satzverlust weiter. Tatjana Maria steht ebenfalls in einem Halbfinale.

Alexander Zverev kämpft sich ins Halbfinale von München. Quelle: AP

Alexander Zverev hat nach einer stark schwankenden Leistung das Halbfinale beim ATP-Turnier in München erreicht. Nach einem 5:7, 6:0, 6:2 gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo trifft der topgesetzte Hamburger am Samstag auf Flavio Cobolli aus Italien.

Zverev ist Titelverteidiger in München. Der Weltranglisten-Dritte kann mit dem vierten Erfolg in Bayerns Landeshauptstadt alleiniger Rekordchampion des Turniers werden.

Zverev vergibt 4:1 im ersten Satz

Im Viertelfinale gegen Cerundolo hatte Zverev vor rund 6.500 Zuschauern auf dem Center Court zunächst alles im Griff. Mit kraftvollen und mutigen Schlägen begeisterte der 28-Jährige das Publikum.

Zverev führte bereits 4:1, doch dann verlor er komplett den Faden und gab den ersten Satz gegen die Nummer 19 der Tenniswelt noch ab.

Bei den BMW Open in München zieht Alexander Zverev ins Viertelfinale ein. Der Hamburger dominiert sein Match gegen Gabriel Diallo aus Kanada und gewinnt klar in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:2. 17.04.2026 | 0:47 min

Zverev fängt sich nach Einbruch

Öfter blickte der in München topgesetzte Zverev ratlos zu seiner Box. Im zweiten Satz gelang dem Favoriten dann plötzlich wieder fast alles und holte er sich den Durchgang in 30 Minuten Spielzeit. Diesen Schwung nahm Zverev in den dritten Satz mit und kämpfte sich dort dann zum Sieg.

Zverev spielt eine beachtliche erste Saisonphase und steht nach den Australian Open sowie den Masters-1000-Turnieren in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo erneut in einem Halbfinale. Zudem beendete er gegen Cerundolo eine kleine Negativserie: Im vierten Duell der beiden auf Sand gelang Zverev der erste Sieg.

Tatjana Maria steht im Halbfinale von Rouen. Quelle: imago

Tatjana Maria im Halbfinale von Rouen

Auch Tatjana Maria erlebte einen erfolgreichen Arbeitstag. Die 38-Jährige erreichte beim WTA-Turnier im französischen Rouen nach einem 7:6 (7:5), 6:2 gegen Iryna Schymanowitsch aus Belarus das Halbfinale. Ihre nächste Gegnerin ermitteln die Ukrainerin Marta Kostjuk und die US-Amerikanerin Ann Li.

Gegen Schymanowitsch startete Maria mit einem Break, den Vorsprung gab sie im Verlauf des Satzes aber wieder her. Es ging eng zu mit einem besseren Ende im Tiebreak für die Deutsche. Im zweiten Durchgang zog Maria klar davon

Alexander Zverev hat auch das dritte Halbfinal-Duell mit Jannik Sinner binnen vier Wochen klar verloren. Beim Masters von Monte-Carlo verlor die deutsche Nummer eins mit 1:6, 4:6. 11.04.2026 | 0:51 min

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Quelle: dpa