Im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich wollen die deutschen Fußballerinnen durchgängig überzeugen. Gerade die Offensive bietet mehr Variationsmöglichkeiten als früher.

Kann auf einige Optionen in der Offensive zurückgreifen: Bundestrainer Christian Wück. Quelle: Witters

Larissa Mühlhaus ist das, was man gemeinhin eine Straßenfußballerin nennt. Nach der Schule ging es nämlich fast immer auf den Bolzplatz. "So lange, dass mich die Eltern irgendwann zum Essen reinzerren mussten", erzählte die 23-jährige Nationalspielerin in einer Presserunde aus Bad Griesbach, wo sich die DFB-Frauen auf das zweite WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich (Samstag, 18 Uhr) vorbereitet haben.

Die Jugendzeit in Hamburg habe sie damals genossen, auch wenn "ich immer das einzige Mädchen unter vielen Jungs war" - und der Bruder den Beschützer gespielt hat.

Wück verspricht Mühlhaus mehr Einsatzminuten

Es kommt nicht von ungefähr, dass Bundestrainer Christian Wück der talentierten Technikerin weitere Einsatzminuten versprochen hat. "Sie trainiert auf einem guten Level, sie hat große Fähigkeiten mit dem Ball, aber auch noch Themen, die sie bearbeiten muss."

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Klar ist: Die seit 2024 für Werder Bremen spielende Allrounderin bereichert die Optionen im Offensivspiel. Es ist keineswegs ausgemacht, dass wie in Nürnberg erneut Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) als Mittelstürmerin, Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) und Jule Brand (Olympique Lyon) auf den Flügeln und Linda Dallmann (FC Bayern) als Spielmacherin beginnen.

14 Tore in drei Qualifikationsspielen

Zwei, drei Spielerinnen seien angeschlagen, deutete Wück an. Und da bietet es sich doch an, die Breite des Aufgebots auszuschöpfen. Zumal Lea Schüller (Manchester United) und Selina Cerci (TSG Hoffenheim) nach ihren Einwechslungen gegen die Österreicherinnen für Tore (Schüller) und Impulse (Cerci) sorgten.

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Generell sei der Konkurrenzkampf in allen Mannschaftsteilen gestiegen, findet der 52-Jährige, aber gerade für den vorderen Bereich gilt: "Wir haben mehr Variationsmöglichkeiten als vor einem Jahr."

Angriff überzeugt in der WM-Quali

Trotz der Ausfälle von Weltklassestürmerin Klara Bühl (Muskel-Sehnen-Verletzung) und EM-Entdeckung Giovanna Hoffmann (Kreuzbandriss) hat sein Team in den drei WM-Qualifikationsspielen gegen Slowenien (5:0), Norwegen (4:0) und Österreich (5:1) gerade offensiv überzeugt.

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Der Angriff erinnerte an beste Sturm-und-Drang-Zeiten einer Birgit Prinz, als der Frauenfußball international von großen Leistungsunterschieden geprägt war. Inzwischen sind Kantersiege selbst in der Qualifikation keine Selbstverständlichkeit.

Die Basics müssen noch besser sitzen

Umso überraschender, dass Wück mit seinem Ensemble nach dem ersten Nachbarschaftsduell so hart ins Gericht ging. Seine Forderung fürs zweite Aufeinandertreffen in dem putzigen Heimstadion des SV Ried lautete: "Wir wollen in den Basics einfach souveräner und stabiler werden."

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Konkret gemeint seien "ein gutes Passspiel, der erste Kontakt, die Orientierung". Letztlich sei es eine "Fleißaufgabe, die Pässe so zu spielen, dass sie nicht nur von A nach B kommen, sondern mit der optimalen Geschwindigkeit". Da appelliert ein Fußballehrer an die individuelle Verantwortung jeder Spielerin, um bis zur WM 2027 in Brasilien Titelreife zu erlangen.

Wamser wird verletzte Gwinn ersetzen

Als Ersatz für die mit Schulterverletzung abgereiste Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern) wird erneut Carlotta Wamser (Bayer Leverkusen) hinten rechts verteidigen. "Ich bin ein großer Fan von Carlotta", bekannte Wück, "weil sie einen unheimlichen Willen hat". Die 22-jährige Herforderin schiebt gerne Extraschichten im Gym, denn sie glaubt: "Ohne gute Athletik, Schnelligkeit und Kraft kommt man heute nicht mehr weit, dafür sind die Gegner international zu gut geworden."

Energiebündel Wamser gilt als eine der fittesten Fußballerinnen überhaupt im deutschen Kader. "Ich bin tatsächlich so aufgewachsen: Mein Vater hat auch Fußball gespielt und ich bin häufig mit ihm Laufen gewesen."

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