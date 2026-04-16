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Das sind die EM-Gegnerinnen der deutschen Handballerinnen

Turnier Ende des Jahres:Das sind die EM-Gegnerinnen der deutschen Handballerinnen

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Die Gruppen der Handball-EM der Frauen wurden ausgelost. Das sind die Gegnerinnen des deutschen Teams beim Turnier Ende des Jahres.

Nina Engel

Die Auslosung der Gruppen für die Handball-EM der Frauen 2026 live im Stream. Kommentar: Gari Paubandt.

16.04.2026 | 39:11 min

Als aktuelle Vizeweltmeisterinnen gehen die deutschen Handballerinnen in das EM-Turnier Ende des Jahres, das in fünf Ländern (Türkei, Rumänien, Tschechien. Polen, Slowakei) ausgetragen wird. Am Freitag (16.04.2026) wurden im polnischen Kattowitz die Gruppen für das Turnier ausgelost. Das DHB-Team von Bundestrainer Markus Gaugisch trifft in Gruppe F auf die Slowakei, Schweden und Serbien.

Alle EM-Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Ungarn, Montenegro, Slowenien, Island

Gruppe B: Rumänien, Schweiz, Norwegen, Nordmazedonien

Gruppe C: Türkei, Spanien, Dänemark, Griechenland

Gruppe D: Tschechien, Österreich, Niederlande, Kroatien

Gruppe E: Polen, Färöer Inseln, Frankreich, Ukraine

Gruppe F: Slowakei, Deutschland, Schweden, Serbien

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Quelle: Reuters

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete das ZDF in dem Livestream zur EM-Auslosung am 16.04.2026 ab 18 Uhr.
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