Turnier Ende des Jahres:Das sind die EM-Gegnerinnen der deutschen Handballerinnen
Die Gruppen der Handball-EM der Frauen wurden ausgelost. Das sind die Gegnerinnen des deutschen Teams beim Turnier Ende des Jahres.
Als aktuelle Vizeweltmeisterinnen gehen die deutschen Handballerinnen in das EM-Turnier Ende des Jahres, das in fünf Ländern (Türkei, Rumänien, Tschechien. Polen, Slowakei) ausgetragen wird. Am Freitag (16.04.2026) wurden im polnischen Kattowitz die Gruppen für das Turnier ausgelost. Das DHB-Team von Bundestrainer Markus Gaugisch trifft in Gruppe F auf die Slowakei, Schweden und Serbien.
Alle EM-Gruppen im Überblick:
Gruppe A: Ungarn, Montenegro, Slowenien, Island
Gruppe B: Rumänien, Schweiz, Norwegen, Nordmazedonien
Gruppe C: Türkei, Spanien, Dänemark, Griechenland
Gruppe D: Tschechien, Österreich, Niederlande, Kroatien
Gruppe E: Polen, Färöer Inseln, Frankreich, Ukraine
Gruppe F: Slowakei, Deutschland, Schweden, Serbien
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