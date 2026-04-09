Italien wieder nicht bei der WM :Was hinter dem Niedergang der Squadra Azzurra steckt
mit Video17:21
von Jan Hofer
Der deutsche Handball-Nationalspieler Julian Köster engagiert sich in inklusiven Kinder-Handballtrainings. Durch den Sport möchte er Werte vermitteln und ein Miteinander schaffen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.