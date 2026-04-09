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Julian Köster gibt inklusives Handballtraining für Kinder

Nationalspieler zeigt Einsatz :Julian Köster verbindet Handball und Inklusion

von Jan Hofer

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Der deutsche Handballer Julian Käster in der HBL

Der deutsche Handball-Nationalspieler Julian Köster engagiert sich in inklusiven Kinder-Handballtrainings. Durch den Sport möchte er Werte vermitteln und ein Miteinander schaffen.

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Quelle: Reuters

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