Italiens Ex-National-Coach:Spalletti übernimmt bei Juventus Turin
Juventus Turin hat schnell einen Nachfolger für den entlassenen Coach Igor Tudor gefunden: Ex-Nationaltrainer Luciano Spalletti kommt.
Juventus Turin wird künftig von Luciano Spalletti trainiert. Der 66-Jährige tritt die Nachfolger des Kroaten Igor Tudor an, der nach einer Serie von acht Pflichtspielen ohne Sieg entlassen worden war.
Spalletti erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Aktuell steht Juve in der Serie A auf Platz sieben.
Spalletti: Im Juni Aus als Nationaltrainer
Spalletti war bis zum Sommer italienischer Nationaltrainer. Im Juni musste er nach einem 0:3-Debakel gegen Norwegen in der WM-Qualifikation gehen.
Als Vereinstrainer hatte er den SSC Neapel in der Saison 2022/23 zur Meisterschaft geführt. Weitere Stationen seiner bisherigen Trainerkarriere waren unter anderem AS Rom, Inter Mailand und Zenit St. Petersburg.
Spalletti debütiert am Samstag
Italienischen Medienberichten zufolge enthält der Vertrag eine Klausel, wonach er sich um zwei Jahre verlängert, falls der Verein in dieser Saison zumindest Platz vier erreicht und sich für die Champions League qualifiziert.
Sein Debüt auf der Juve-Bank wird Spalletti am Samstag bei einem Auswärtsspiel in der Serie A in Cremona geben, dem aktuellen Tabellen-Achten.
Italiens Nationalmannschaft wird inzwischen von Gennaro Gattuso geführt, der als Spieler bei der WM in Deutschland 2006 Weltmeister wurde.
Mehr Fußball
Vom Torjäger zum Allrounder:Was Harry Kane so außergewöhnlich machtvon Ralf Lorenzenmit Video
Nachfolger von Spalletti:Gattuso wird neuer Nationaltrainer in Italienmit Video
Kean bricht den Bann:Italien mit Kantersieg bei Gattuso-Premieremit Video
Neuer Nationaltrainer:Wird Gattuso Italiens WM-Fluch beenden?von Claudio Palmieri, Bergamomit Video