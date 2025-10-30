  3. Merkliste
Coach Spalletti übernimmt bei Juventus Turin

Italiens Ex-National-Coach:Spalletti übernimmt bei Juventus Turin

Juventus Turin hat schnell einen Nachfolger für den entlassenen Coach Igor Tudor gefunden: Ex-Nationaltrainer Luciano Spalletti kommt.

Luciano Spalletti

Luciano Spalletti wird der neue Trainer bei Juventus Turin.

Quelle: Imago

Juventus Turin wird künftig von Luciano Spalletti trainiert. Der 66-Jährige tritt die Nachfolger des Kroaten Igor Tudor an, der nach einer Serie von acht Pflichtspielen ohne Sieg entlassen worden war.

Spalletti erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Aktuell steht Juve in der Serie A auf Platz sieben.

Spalletti: Im Juni Aus als Nationaltrainer

Spalletti war bis zum Sommer italienischer Nationaltrainer. Im Juni musste er nach einem 0:3-Debakel gegen Norwegen in der WM-Qualifikation gehen.

Norwegens Erling Haaland jubelt nach dem Spiel gegen Italien am 06.06.2025.

Bei der Squadra Azzurra stimmt im ersten Spiel der WM-Qualifikation gar nichts. Beim herben 0:3 in Norwegen sind die Gäste mit dem Ergebnis noch gut bedient.

07.06.2025 | 1:33 min

Als Vereinstrainer hatte er den SSC Neapel in der Saison 2022/23 zur Meisterschaft geführt. Weitere Stationen seiner bisherigen Trainerkarriere waren unter anderem AS Rom, Inter Mailand und Zenit St. Petersburg.

Spalletti debütiert am Samstag

Italienischen Medienberichten zufolge enthält der Vertrag eine Klausel, wonach er sich um zwei Jahre verlängert, falls der Verein in dieser Saison zumindest Platz vier erreicht und sich für die Champions League qualifiziert.

Sein Debüt auf der Juve-Bank wird Spalletti am Samstag bei einem Auswärtsspiel in der Serie A in Cremona geben, dem aktuellen Tabellen-Achten.

Italiens Nationalmannschaft wird inzwischen von Gennaro Gattuso geführt, der als Spieler bei der WM in Deutschland 2006 Weltmeister wurde.

Quelle: dpa
