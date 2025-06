Fußball: Gattuso wird neuer Nationaltrainer in Italien

Gennaro Gattuso übernimmt die italienische Fußball-Nationalmannschaft und wird Nachfolger von Luciano Spalletti. Dies teilte der Verband FIGC am Sonntag mit.

Gattuso folgt auf Spalletti

"Wir fangen wieder dort an, wo wir nach den dunklen Momenten immer angefangen haben, indem wir versuchen, uns über unsere Rolle und die Anforderungen an die Jungs und die Trainer Gedanken zu machen", erklärte Buffon. Man habe einen Trainer, der nicht aus Italien kommt, vermeiden wollen.

Blamage gegen Norwegen

Spalletti war nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation freigestellt worden. Darüber hatte er nach dem 0:3 in Oslo gegen Norwegen die Presse informiert. Der 66-Jährige durfte die Italiener noch beim anschließenden 2:0 gegen Moldau betreuen.

Bei der Squadra Azzurra stimmt im ersten Spiel der WM-Qualifikation gar nichts. Beim herben 0:3 in Norwegen sind die Gäste mit dem Ergebnis noch gut bedient.

Als Favorit auf die Nachfolge wurde zunächst Claudio Ranieri gehandelt, der 73-Jährige sagte jedoch ab. Daraufhin rückte Gattuso in den Fokus. Der 47-Jährige wird am Donnerstag in Rom vorgestellt.