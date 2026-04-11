Radsport: Lipowitz behauptet Platz zwei bei Baskenland-Rundfahrt

Nächste Top-Platzierung für den deutschen Radstar Florian Lipowitz. Auf der Schlussetappe der Baskenland-Rundfahrt behauptet er den zweiten Gesamtplatz mit drei Sekunden Vorsprung.

Das Podest der Baskenland-Rundfahrt (v.l.n.r.): Zweiter Florian Lipowitz, Sieger Paul Seixas und Dritter Tobias Johannessen. Quelle: AFP

Der deutsche Radstar Florian Lipowitz hat die Baskenland-Rundfahrt nach großem Kampf auf dem zweiten Platz beendet und damit die nächste Top-Platzierung in dieser Saison eingefahren.

Der leztjährige Tour-de-France-Dritte musste sich in der Endabrechnung nur dem französischen Supertalent Paul Seixas geschlagen geben. Der 19-Jährige, der insgesamt drei Tagessiege im Baskenland holte, ließ sich auf der sechsten und letzten Etappe über 135,2 Kilometer von Goizper-Antzuola nach Bergara auch bei strömenden Regen den komfortablen Vorsprung nicht mehr nehmen. Seixas krönte sich damit zum jüngsten Sieger der Rundfahrt. Den letzten Tagessieg sicherte sich der Amerikaner Andrew August.

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Lipowitz rettet drei Sekunden Vorsprung für Platz zwei

Lipowitz hingegen musste um Platz zwei im Gesamtklassement hart kämpfen. Der 25-Jährige vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe fuhr auf der Schlussetappe bei widrigen Bedingungen auf den 22. Rang - und lag im Gesamtklassement am Ende nur hauchdünne drei Sekunden vor dem Norweger Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

Damit sorgte Lipowitz für die beste deutsche Platzierung bei dem Traditionsrennen seit dem Sieg von Andreas Klöden im Jahr 2011. Es ist die zweite Top-Platzierung für Lipowitz, nachdem er erst vor zwei Wochen bei der hochklassig besetzten Katalonien-Rundfahrt den dritten Gesamtrang belegt hatte.

Formaufbau für die Tour de France

Damit liegt Lipowitz bei seinem Formaufbau für die Tour de France weiter voll im Plan. Im vergangenen Jahr hatte er bei der Frankreich-Rundfahrt sensationell den dritten Platz hinter Superstar Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard belegt. Dazu gewann er die Nachwuchswertung.

Paul Seixas ist die neue französische Hoffnung auf einen Tour-Sieg. Quelle: AFP

In diesem Jahr könnte Seixas bei der Tour bester Nachwuchsprofi werden. Der Youngster ist der große Hoffnungsträger Frankreichs, in den kommenden Jahren bei der Tour endlich für den ersten Gesamtsieg eines einheimischen Fahrers nach mehr als 40 Jahren zu sorgen. Den bislang letzten französischen Sieg hatte Bernard Hinault 1985 geschafft. Seixas hatte im vergangenen Herbst bereits den dritten Platz bei der EM hinter Superstar Tadej Pogacar und Remco Evenepoel belegt.

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Quelle: dpa, SID