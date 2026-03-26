WM-Qualifikation: Italien zittert sich zum Sieg gegen Nordirland

Noch ein Sieg fehlt zum WM-Ticket:Italien zittert sich zum 2:0-Erfolg gegen Nordirland
Nicht souverän, aber erfolgreich: Italien kommt im ersten Playoff-Spiel zu einem 2:0 gegen Nordirland. Am Dienstag geht es gegen Bosnien-Herzegowina.
Italien darf weiter auf die Teilnahme an der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko hoffen. In den Playoffs um die letzten Startplätze gewann die Squadra Azzurra ihr erstes Spiel gegen Nordirland mit 2:0 (0:0). Mit einem weiteren Sieg am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina wäre Italien für das XXL-Turnier im Sommer qualifiziert.
Tonali und Kean treffen für Italien
In Bergamo merkte man dem vierfachen Titelträger, der die letzten beiden Weltmeisterschaften verpasst hatte, die Nervosität deutlich an. Nach 45 zerfahrenen Minuten stand es folgerichtig 0:0.
Nach der Pause konnten die Italiener dann eine Druckphase aufbauen und wurden belohnt. Sandro Tonali erzielte mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze das 1:0 (56.). Moise Kean setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt.