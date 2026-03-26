WM-Qualifikation: Italien zittert sich zum Sieg gegen Nordirland

Nicht souverän, aber erfolgreich: Italien kommt im ersten Playoff-Spiel zu einem 2:0 gegen Nordirland. Am Dienstag geht es gegen Bosnien-Herzegowina.

Beruhigung für die italienische Fußball-Seele: Die Squadra Azzurra setzt sich im Halbfinale gegen Nordirland durch und spielt im Playoff-Finale um das Ticket für die WM. 27.03.2026 | 2:58 min

Italien darf weiter auf die Teilnahme an der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko hoffen. In den Playoffs um die letzten Startplätze gewann die Squadra Azzurra ihr erstes Spiel gegen Nordirland mit 2:0 (0:0). Mit einem weiteren Sieg am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina wäre Italien für das XXL-Turnier im Sommer qualifiziert.

Der Türkei fehlt noch ein Sieg zur ersten WM-Teilnahme seit 24 Jahren. Im Halbfinale gegen Rumänien setzt sich die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella knapp, aber verdient durch. 27.03.2026 | 2:59 min

Tonali und Kean treffen für Italien

In Bergamo merkte man dem vierfachen Titelträger, der die letzten beiden Weltmeisterschaften verpasst hatte, die Nervosität deutlich an. Nach 45 zerfahrenen Minuten stand es folgerichtig 0:0.

Nach der Pause konnten die Italiener dann eine Druckphase aufbauen und wurden belohnt. Sandro Tonali erzielte mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze das 1:0 (56.). Moise Kean setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt.

Die polnische Nationalmannschaft wahrt die Chance auf die Teilnahme an der WM. Dank einer starken zweiten Halbzeit setzt sich das Team von Trainer Jan Urban gegen Albanien durch. 27.03.2026 | 2:58 min