  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

DFB-Test gegen Ghana : Nagelsmanns Feintuning vor Kadernomierung

WM-Test der DFB-Elf gegen Ghana :Nagelsmann: Feintuning vor Kadernomierung

von Boris Büchler

|
Bundestrainer Julian Nagelsmann (Deutschland) reagiert.

Im letzten Länderspiel vor der Kader-Nominierung verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann auf große Veränderungen, einen Wechsel gibt es im Tor.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Thema
Fußball

Mesut Özil - zu Gast bei Freunden - Doku-Serie

Bundesliga 27. Spieltag

2. Bundesliga - Highlights

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights

Champions League der Frauen - Highlights