WM-Test der DFB-Elf gegen Ghana :Nagelsmann: Feintuning vor Kadernomierung

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Sport | Sport Dokus :Darum geht's in der Özil-Doku
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von Boris Büchler
Im letzten Länderspiel vor der Kader-Nominierung verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann auf große Veränderungen, einen Wechsel gibt es im Tor.
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