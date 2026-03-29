Julian Nagelsmann kündigt für den zweiten WM-Test gegen Ghana einige Wechsel an. Alexander Nübel wird für Oliver Baumann das Tor hüten.

Alexander Nübel wird statt Oliver Baumann im Länderspiel gegen Ghana am Montag bei seinem Heimspiel in Stuttgart zwischen den Pfosten stehen. 29.03.2026 | 1:44 min

Die Erinnerungen sind noch halbwegs frisch. Gleich zweimal hat sich das Ländle nicht gerade als perfekter Nährboden für die deutsche Nationalmannschaft erwiesen. Auf das dramatische Aus bei der Heim-EM 2024 im so unglücklich verlaufenen Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) in Stuttgart folgte noch ein verlorenes Spiel um den dritten Platz beim Nations-League-Finalturnier gegen Frankreich (0:2) im vergangenen Sommer.

Eine dritte Ernüchterung für die DFB-Auswahl braucht am Neckar niemand - und dementsprechend fordert der Bundestrainer Julian Nagelsmann auch für den zweiten WM-Test gegen Ghana (Montag 20:45 Uhr/ARD) einen Sieg ein. Es wäre der siebte hintereinander, und die DFB-Auswahl wäre heimlich, still und leise auf dem Weg, sich ein Gewinner-Gen mit Blick auf die herausfordernde WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) anzueignen.

Florian Wirtz könnte im DFB-Test gegen Ghana geschont werden

Doch eine Einschränkung machte Nagelsmann. Der gebürtige Bayer nimmt Rücksicht auf die hochbelasteten Akteure, und es kann durchaus sein, dass sogar Eckpfeiler wie Kapitän Joshua Kimmich und der beim Spektakel gegen die Schweiz (4:3) überragende Alleskönner Florian Wirtz eine Pause bekommen.

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Der umtriebige Virtuose sei schließlich 12,3 Kilometer in Basel gelaufen, rechnete der Bundestrainer vor, "und wenn er wieder zwölf Kilometer macht, werden es irgendwann weniger." Deshalb werde er speziell auf die in der Champions League geforderten Stars Rücksicht nehmen: "Ich bin nicht völlig verblendet und ziehe das auf Teufel komm raus durch".

Wir werden ein bisschen mehr rotieren müssen, gerade bei den Spielern, die vielleicht aus Verletzungen kommen. „ Julian Nagelsmann

Nübel steht im Tor im DFB-Test gegen Ghana

Konkret wollte der 38-Jährige auch Eindrücke aus dem Abschlusstraining in seine Personalplanungen einbeziehen. Fest steht: Anstelle von Oliver Baumann wird Alexander Nübel vom Heimverein VfB Stuttgart das Tor hüten. "Es ist kein Casting auf der Torwartposition, sondern die Belohnung über einen langen Zeitraum. Alex hat extrem gute Leistungen gebracht", sagte Nagelsmann. Außerdem sei der 29-Jährige ein loyaler Backup, "deswegen kriegt er sein Heimspiel": Nübel sagte, er freue sich extrem, "das ist ja mein Wohnzimmer derzeit".

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Geplant ist außerdem, dass mit VfB-Torjäger und Publikumsliebling Deniz Undav ein zweiter Lokalmatador Einsatzminuten bekommt. "Das liegt nicht an Stuttgart, sondern an seiner Quote", stellte Nagelsmann klar, der überdies andeutete, dass Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt anstelle von David Raum als Linksverteidiger beginnen sollte.

Nagelsmann stärkt Sané vor dem Ghana-Spiel den Rücken

Und dann war da noch die Personalie Leroy Sané, die vor allem in Fankreisen lebhaft diskutiert wird. Der 30-Jährige bleibt im DFB-Dress eine Reizfigur, und war am beschwingten Vortrag am Freitagabend in Basel einer der unauffälligsten, doch Nagelsmann will den Flügelmann von Galatasaray Istanbul partout nicht fallen lassen. "Argument ist, dass wir Eins-gegen-Eins-Spieler brauchen. Das Spiel in der Schweiz war in Ordnung, zwar nicht gut, aber auch nicht unfassbar schlecht."

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Gegen Ghana sind aus der Historie vor allem die umkämpften WM-Duelle 2010 (1:0) und 2024 (2:2) in Erinnerung, als die deutsche Elf durchaus in Verlegenheit geriet. Nagelsmann wollte sich mit der Vergangenheit nicht so sehr beschäftigen: Sein Kollege Otto Addo biete ein körperlich starkes Ensemble mit schnellen Spitzen wie Antoine Semenyo von Manchester City auf, die mal locker 35 Stundenkilometer schnell rennen könnten, "ich hoffe aber, dass wir das bessere Team sind".

Österreich hat den defensiv anfälligen WM-Teilnehmer mal eben mit 5:1 im Wiener Prater demontiert. Sollte auch Deutschland gegen den Fifa-Weltranglisten-72. ein solches Schützenfest gelingen, dann ist der Ton für die am 12. Mai anstehende WM-Nominierung gesetzt: auf dieses schwarz-rot-goldene Gerüst kann der Bundestrainer bauen.

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