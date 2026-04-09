Zum dritten Mal hintereinander findet eine WM ohne Italien statt. Für das fußballverrückte Land ist das eine Katastrophe, für Experten allerdings keine Überraschung.

Mit dem erneuten Verpassen der WM ist Italiens Nationalelf endgültig am Tiefpunkt angelangt. Was macht das mit der stolzen Fußballnation? Und gibt es noch Hoffnung für den vierfachen Weltmeister? 09.04.2026 | 17:21 min

"Albtraum", "Hölle", "Niedergang" - so lauteten die Schlagzeilen nach dem erneuten Scheitern der italienischen Fußball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur Fußball-WM 2026. Nicht viel anders lauteten sie bereits 2018 und 2022, als die Weltmeisterschaften in Russland und Katar ebenfalls ohne die stolze Squadra Azzurra stattfanden.

Neuerlicher Tiefpunkt für die Squadra Azzurra

Zum dritten Mal in Folge ist der vierfache Titelträger im Sommer bei einer Endrunde nur Zuschauer. Wobei der neueste Tiefpunkt für Experten nur die logische Folge einer schon länger andauernden Fehlentwicklung ist. Entscheidend sei nun, ob man die richtigen Schlüsse ziehe, wie die deutsch-italienische Sportjournalistin und frühere Spielerin Valentina Maceri in der Sendung Bolzplatz erklärt.

Wichtig ist, dass man jetzt den Mut hat, die Wahrheit auszusprechen, um den Fußball in Italien zu revolutionieren. „ Valentina Maceri, Sportjournalistin

Letztes K.o.-Spiel von Italien bei einer Fußball-WM vor 20 Jahren

Maceri blickt auch zurück auf die letzte Sternstunde Italiens bei einer WM mit dem Titelgewinn 2006. Der Sieg im Finale von Berlin gegen Frankreich war tatsächlich das letzte K.o.-Spiel der Azzurri bei einer WM-Endrunde und liegt fast 20 Jahre zurück.

2010 und 2014 schied Italien jeweils in der Vorrunde aus. Im Nachhinein erwies sich auch der Gewinn der Europameisterschaft 2021 nicht als Trendwende, sondern eher als Ausrutscher nach oben, der die strukturelle Krise des italienischen Fußballs überdeckte und Lösungen hinausgezögert hat.

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Alternde Stars und kaum Nachwuchs in der Serie A

Als einen der Gründe für die Krise nennt Carsten Fuß, Italien-Kenner und Fußball-Kommentator, die "langsame und gediegene" Serie A. "Das ist ein Elefantenfriedhof", sagt Fuß im Bolzplatz. Die Verpflichtung alternder Stars wie Zlatan Ibrahimovic oder Luka Modric trage nicht dazu bei, dass die Liga schneller, jünger und dynamischer werde.

Auch der Anteil der Spielminuten einheimischer U21-Spieler liegt in der Serie A hinter dem anderer europäischer Top-Ligen. "Ein großer Faktor ist die fehlende Infrastruktur und der Mut, den Jungen die Chance zu geben", bringt es Maceri auf den Punkt. "Da braucht es die richtigen Trainer, da braucht es die richtige Vereinsführung und da braucht es vor allem auch das richtige Nachwuchsleistungszentrum."

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Italien fehlt Konzept zur Nachwuchsförderung

Anders als in Frankreich, Spanien, Deutschland oder England hat es der italienische Verband bislang versäumt, flächendeckend Leistungszentren aufzubauen, in denen der Nachwuchs systematisch ausgebildet wird.

Vor 15 Jahren habe Roberto Baggio, der damalige technische Direktor des Verbandes, ein Dossier verfasst, "um den Fußball von Grund auf zu revolutionieren, wobei er sich speziell auf den Jugendfußball bezog", erklärt Giulia Mazzi vom "Corriere dello Sport". Das Papier sei dann "in einer Schublade verstaubt."

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Was sich die Italiener beim DFB abschauen können

Italiens Dilemma erinnert auch an die deutsche Situation im Nachgang des Debakels bei der EM 2000, als der DFB dringend notwendige Reformen in der Nachwuchsförderung einleitete. Dabei sind diese Reformen und Maßnahmen aber ohnehin nie abgeschlossen.

Nach dem frühen Aus der DFB-Elf bei den WM-Turnieren in Russland und Katar wurde auch hierzulande gerade erst wieder damit begonnen, mit der "Trainingsphilosophie Deutschland" ein Konzept zur Erneuerung der Nachwuchsarbeit umzusetzen.

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Maldini? Del Piero? Wer führt den Verband aus der Krise?

Anschauungsmaterial für Italien ist also da, doch wer soll Reformen umsetzen? Der personelle Rundumschlag ist gerade in vollem Gang, Verbandspräsident Gabriele Gravina, Sportdirektor Gianluigi Buffon und Trainer Gennaro Gattuso sind nicht mehr im Amt. Maceri hofft auf charismatische Alt-Nationalspieler wie Paolo Maldini oder Alessandro Del Piero, die das "Gesicht dieser Revolution des italienischen Fußballs sein könnten."

Auch erfolgreiche Beispiele aus anderen Sportarten gibt es in Italien zur Genüge, angefangen bei Tennis-Topstar Jannik Sinner bis hin zu den gerade erst bei den Olympischen Spielen abräumenden Wintersportlern.

Ein Blick zu den Fußball-Frauen könnte helfen

Vielleicht brauchen sich Italiens Fußballmänner aber auch nur bei den eigenen Fußballerinnen etwas abschauen. "Da hat Italien auf einmal sehr viele Möglichkeiten und auch großen Erfolg, den die Nation vorher nicht hatte", sagt Maceri.