Italien nach dem erneuten WM-Aus: Wie kann es weitergehen?

Zum dritten Mal in Folge verpasst Italien die Qualifikation zur Fußball-WM. Wie kann es beim viermaligen Weltmeister überhaupt weitergehen? Vier Fragen - und vier Antworten.

Historischer Rückschlag: Italien verpasst erneut die WM. Im Playoff-Finale unterliegt die Squadra Azzurra in Unterzahl Bosnien – und stürzt ihre Fußballnation in die nächste Krise. 31.03.2026 | 2:59 min

Italiens Traum von der ersten WM seit 2014: Im Elfmeterschießen gegen Bosnien platzte er auf tragische Weise. Nach dem Aus im Playoff-Finale blickt das so fußballbegeisterte Land mehr denn je in eine ungewisse Zukunft. Wie geht es weiter?

Dass Italien zum dritten Mal in Folge die WM verpasst, schockiert die stolze Fußballnation. Die Probleme sind tiefgründig, Politik und Presse fordern weitreichende Konsequenzen. 02.04.2026 | 1:26 min

Was bedeutet das erneute WM-Aus für Italien?

Der K.-o. gegen Bosnien trifft Italien besonders hart. Nach dem 2:0 im Halbfinale gegen Nordirland glaubte ein ganzes Land, den Playoff-Fluch endlich hinter sich lassen zu können. Dass Kinder von heute gar nicht wüssten, was es heiße, Italien bei einer WM zu erleben, war ein oft bedientes Bild in den Medien.

Jetzt wird das Warten mindestens 16 Jahre andauern. Ein tragisches Beispiel aus dem italienischen Team verdeutlicht das: Welttorhüter Gianluigi Donnarumma gab 2016 als 17-Jähriger sein Debüt für die Azzurri. Seine erste WM wird er nun frühestens 2030 spielen können - mit 31.

Italien verpasst durch die Niederlage in Bosnien-Herzegowina zum dritten Mal in Folge die Fußball-WM. Das Entsetzen im Land des Weltmeisters von 2006 ist groß, die Spieler ringen um Worte. 01.04.2026 | 1:46 min

Auch wirtschaftlich kommt die Nicht-Qualifikation (erneut) einem Desaster gleich. Zwischen ausbleibenden Prämien und Sponsorengeldern gehen dem italienischen Verband rund 30 Millionen Euro verloren. Von den Umsätzen, die der heimischen Wirtschaft im XXL-WM-Sommer flöten gehen, ganz zu schweigen.

Deutschland hat sich bereits für die WM 2026 qualifiziert. Nach spannenden Playoffs sichern sich die letzten Nationen ihr Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. 01.04.2026 | 1:35 min

Verliert der Fußball in Italien allmählich an Bedeutung?

Durchaus. Denn: Sieht man vom Fußball ab, erlebt Italiens Sport zurzeit goldene Zeiten. Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina gab es so viele Medaillen wie noch nie (30).

Das Davis-Cup-Team verteidigte seinen Titel zuletzt auch ohne Jannik Sinner. Kimi Antonelli weckt Hoffnungen auf einen Formel-1-Champion, Marco Bezzecchi dominiert die MotoGP. Im Volleyball räumte Italien jüngst auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene alle wichtigen Titel ab.

Der Calcio kriselt dagegen auch auf Klub-Ebene, wie das Playoff-Aus von Serie-A-Primus Inter gegen Bodö/Glimt (1:2, 1:3) und der Achtelfinal-K.-o. von Atalanta gegen den FC Bayern (1:6, 1:4) in der Champions League zeigten.

Der FC Bayern München hat das Viertelfinale der Champions League erreicht. Im Rückspiel gegen Bergamo ließ die Kompany-Elf nichts mehr anbrennen. 18.03.2026 | 2:59 min

Hinzu kommt: Identifikationsfiguren wie Donnarumma, Sandro Tonali und Riccardo Calafiori sind rar gesät. An Ikonen wie einst Gianluigi Buffon, Roberto Baggio oder Paolo Maldini kommen aber auch sie nicht heran.

Wer muss seinen Stuhl räumen?

"Via tutti!" - "Alle weg!", titelte "Tuttosport" am Mittwoch. Die Sportzeitung trifft damit die Stimmungslage. Die Tage von Verbandsboss Gabriele Gravina dürften gezählt sein. Schon nach dem WM-Aus 2022 hatte er sich trotz Kritik im Amt gehalten. 2025 wurde der 72-Jährige mit 98,7 Prozent wiedergewählt.

Zum dritten Mal in Folge droht Italien, eine Fußball-WM zu verpassen. Vor dem Playoff-Halbfinale gegen Nordirland ist der viermalige Weltmeister sich selbst der größte Gegner. 26.03.2026 | 1:30 min

Die geforderten Reformen im Nachwuchs hat er in mehr als sieben Jahren Amtszeit nicht angestrengt. In der Serie A liegt der Anteil heimischer Spieler nur noch bei 32 Prozent. Videos zu neuen Stadionprojekten finden sich für fast jeden großen Fußball-Standort in Italien. In der Umsetzung befinden sich die wenigsten. Dabei steht die Ausrichtung der EM 2032 mit der Türkei quasi vor der Tür.

Sollte Coach Gennaro Gattuso bleiben dürfen?

Bei aller geforderten Konsequenz: Ja. Der Weltmeister von 2006 hat nach dem Rauswurf von Luciano Spalletti letztlich nur die Scherben aufgesammelt und stand sofort unter Druck. In Bosnien beraubte ihn der Platzverweis von Abwehrchef Alessandro Bastoni aller Möglichkeiten, die frühe 1:0-Führung auszubauen. Im Elfmeterschießen war das Spielglück aufgebraucht.

Der Ex-Profi Gennaro Gattuso hat erst im Juni 2025 als Nationaltrainer übernommen. Quelle: action press | Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport

Das ins Wanken geratene Teamgefüge hat der 48-Jährige indes wiederhergestellt. Spieler wie Giovanni di Lorenzo oder Guglielmo Vicario stießen zuletzt trotz Verletzungen zur Mannschaft oder reisten nicht ab. Gennaro Gattuso hat emotional etwas bewegt - intern, aber auch unter den Tifosi, wie auch vielen Kommentaren im Netz zu entnehmen ist.

Gattuso ließ nach dem Scheitern seine Zukunft offen. An seinen Posten wird sich der bodenständige Süditaliener nicht klammern. Zwei Fragen dürften am Ende wegweisend sein. Erstens: Wer könnte es überhaupt besser machen als er? Aber auch: Hätte Gattuso das Zeug, die Mannschaft langfristig zu alter Stärke zu führen?

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