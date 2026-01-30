  3. Merkliste
Christian Wück bleibt Frauen-Bundestrainer: Vertrag bis 2029

Frauen-Bundestrainer Christian Wück hat seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund gleich bis August 2029 verlängert. Dies teilte der DFB mit.

Deutschlands Bundestrainer Christian Wück am 02.12.2025 in Madrid.

Der DFB stattet Christian Wück mit einem neuen Vertrag als Bundestrainer der Frauen- Nationalmannschaft bis 2029 aus.

Quelle: AP

Christian Wück soll die Entwicklung der deutschen Fußballerinnen weiter vorantreiben und nicht nur für eine erfolgreiche WM 2027 in Brasilien sorgen. Der DFB hat den ursprünglich zum Jahresende 2026 auslaufenden Vertrag mit dem 52 Jahre alten Bundestrainer gleich bis August 2029 verlängert.

Wück soll Titel mit DFB-Frauen holen

Damit soll Wück die nächsten drei Turniere mit der Auswahl bestreiten - und bestenfalls den ersten Titel seit Olympia-Gold 2016 holen.  

Rebecca Knaak (Deutschland) und Esther Gonzalez (Spanien) kämpfen.

Der Traum vom Titel ist für die deutschen Fußballerinnen jäh geplatzt. In Madrid unterliegen die DFB-Frauen den Spanierinnen, die zum zweiten Mal die Nations League gewinnen.

02.12.2025 | 7:00 min

Quelle: dpa/sid
Über das Thema berichtet ZDFheute in der Sendung am 30.01.2026 ab 19 Uhr.
