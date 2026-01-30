Christian Wück bleibt Frauen-Bundestrainer: Vertrag bis 2029

Vertrag mit DFB bis 2029:Christian Wück bleibt Frauen-Bundestrainer
Frauen-Bundestrainer Christian Wück hat seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund gleich bis August 2029 verlängert. Dies teilte der DFB mit.
Christian Wück soll die Entwicklung der deutschen Fußballerinnen weiter vorantreiben und nicht nur für eine erfolgreiche WM 2027 in Brasilien sorgen. Der DFB hat den ursprünglich zum Jahresende 2026 auslaufenden Vertrag mit dem 52 Jahre alten Bundestrainer gleich bis August 2029 verlängert.
Wück soll Titel mit DFB-Frauen holen
Damit soll Wück die nächsten drei Turniere mit der Auswahl bestreiten - und bestenfalls den ersten Titel seit Olympia-Gold 2016 holen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.