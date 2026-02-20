Champions League der Frauen: Wolfsburg im Viertelfinale

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der Klub gewann das Playoff-Rückspiel bei Juventus Turin mit 2:0 (1:0).

Die Frauen des VfL Wolfsburg stehen im Viertelfinale der Champions League. Beim italienischen Meister Juventus Turin erreichten die Fußballerinnen ein 2:0 (1:0). Die Tore schossen Vivien Endemann in der 18. Minute und Cora Zicai in der Nachspielzeit (90.+6). In der ersten Partie hatten die "Wölfinnen" im eigenen Stadion nach einem 0:2-Rückstand noch 2:2 gespielt.

Im Viertelfinale am 24. März und 1. April kommt es nun zu einem Champions-League-Klassiker gegen den Rekordsieger Olympique Lyon. Viermal standen sich Wolfsburg und die Französinnen von 2013 bis 2020 im Finale gegenüber.

VfL Wolfsburg trotzt Turiner Dauerdruck

Im Juventus-Stadion fing der VfL die krankheitsbedingten Ausfälle von Co-Kapitänin Alexandra Popp und Nationalspielerin Lena Lattwein zunächst problemlos auf. Die Turinerinnen begannen zwar stark. Doch dann nutzte Endemann nach einem schönen Konter die erste Chance zur Führung.

Es ist nicht selbstverständlich. Jeder weiß, in welcher Situation wir uns im Sommer mit einem sehr großen Umbruch befunden haben - und jetzt haben wir es geschafft, die Top Acht zu erreichen „ Stephan Lerch

Nach der Pause spielte nur noch Juventus. Ana Capeta traf per Fallrückzieher die Latte (56.), Wolfsburgs Torhüterin Stina Johannes parierte zwei Großchancen von Amalie Vangsgaard (69.) und Paulina Krumbiegel (86.). Der VfL überstand den Turiner Dauerdruck jedoch und tritt am Sonntag (16:20 Uhr/ZDF) mit neuem Selbstvertrauen beim FC Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel an.

