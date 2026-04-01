Champions League der Frauen: Bayern-Fußballerinnen im Halbfinale

Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen im Halbfinale der Champions League. Das Team von Trainer José Barcala gewann auch das Rückspiel gegen Manchester United.

Die Fußballerinnen des FC Bayern verdienen sich den Einzug ins Halbfinale dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei. Der Sieg gegen Manchester United ist am Ende hochverdient. 02.04.2026 | 2:26 min

Der FC Bayern München hat das Halbfinale der Champions League erreicht. Der Mannschaft von Trainer José Barcala besiegte im Rückspiel Manchester United mit 2:1. Das Hinspiel hatte das Team um Giulia Gwinn im Old Trafford mit 3:2 gewonnen. Durch einen Doppelschlag in den letzten zehn Minuten lebt der Traum von einem Coup in der Champions League weiter.

In der Runde der letzten Vier kommt es höchstwahrscheinlich zur Revanche gegen den FC Barcelona, der die Bayern in der Ligaphase beim 7:1 gedemütigt hatte. Die Halbfinals finden am 25./26. April und 2./3. Mai statt.

Der FC Bayern bot im Hinspiel im "Theatre of Dreams" eine tolle Leistung und schaffte sich eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel. Beste Akteurin beim Sieg über Manchester United: Pernille Harder. 26.03.2026 | 2:47 min

25.000 Fans in der Münchner Arena

Die stets brandgefährliche französische Stürmerin Melvine Malard (11.) brachte Manchester vor 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Allianz Arena in Führung. Der hochverdiente Ausgleich von Kapitänin Glodis Viggosdottir (81.) fiel nach der zwölften Ecke der Münchnerinnen. Wenig später traf Linda Dallmann (84.) zur Führung.

Die Bayern hatten zuvor viel zu passiv begonnen. Vor den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Männer-Trainer Vincent Kompany konnte United im Mittelfeld nach Belieben schalten und walten. Malard (4.) scheiterte zunächst noch an Ena Mahmutovic. Die Torhüterin stand kurz darauf erneut im Blickpunkt: Einen langen Ball erreichte sie zwar als Erste, schoss aber Mitspielerin Vanessa Gilles an. Den Abpraller schob Malard mühelos ein.

Nach dem Wechsel erhöht der FC Bayern den Druck

Angeführt von Tanikawa suchten die Bayern, denen ein halbes Dutzend etablierte Kräfte wie Klara Bühl fehlte, nach Antworten. Bevor sie welche fanden, vergab Malard (15.) eine weitere Gelegenheit. Bei einem der seltenen Gegenangriffe kam Franziska Kett (34.) im Strafraum zu Fall, die Bayern reklamierten vergeblich Elfmeter.

Erst nach dem Seitenwechsel waren Hinspiel-Heldin Pernille Harder und Co. auch jenseits ruhender Bälle gefährlich. Die Dänin vergab die Chance auf den Ausgleich (54.), der Münchner Druck nahm nun mehr und mehr zu - bis doch ein Standard half.

Wolfsburg gewann das Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon. Dank einer starken ersten Halbzeit und einer guten Defensive wahrte sich der VfL die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. 25.03.2026 | 2:12 min

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Quelle: dpa, SID