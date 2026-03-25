Champions League: Bayern-Frauen fahren halbe Miete ein

Die Frauen des FC Bayern sind auf bestem Wege ins Champions-League-Halbfinale. Sie gewinnen ihr Hinspiel bei Manchester United mit 3:2.

Die Münchnerin Georgia Stanway (r.) ist schneller als Hinata Miyazawa. Quelle: Martin Rickett/PA via AP

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben sich im Viertelfinale der Champions League eine hervorragende Ausgangssituation erkämpft. Im Old Trafford rangen die Münchnerinnen das englische Spitzenteam Manchester United mit 3:2 (1:1) nieder - dank einer Glanzleistung von Angreiferin Pernille Harder.

Beim Wiedersehen mit Nationalspielerin Lea Schüller trafen Harder (2./71.) und Momoko Tanikawa (84.) für die Münchnerinnen. Die starke Schüller holte einen Handelfmeter für United heraus, den Kapitänin Maya Le Tissier verwandelte (24.). Hanna Lundkvist schoss das 2:2 (76.).

ManUnited kontert Bayern-Führung mit Elfmeter

Die Bayern erwischten einen Blitzstart. Arianna Caruso schickte Harder mit einem perfekten Ball in den Lauf und die Dänin schob eiskalt ein.

Die Freude aber währte nur gut 20 Minuten. Dann drang Schüller energisch über die rechte Seite in den Strafraum ein und flankte in die Mitte. Der Ball landete am ausgestreckten Arm von Glodis Viggosdottir - und wenig später dank Le Tissiers flach geschossenem Elfmeter im Münchner Tor.

Schüller war erst zum Jahreswechsel nach über fünf Jahren von Bayern nach Manchester gewechselt - auch weil sie über eine Nebenrolle oftmals nicht mehr hinausgekommen war.

FC Bayern macht's mit Effizienz

In einer ausgeglichenen Partie blieb sie für United auffällig: Erst per Rechtsschuss, dann per Kopf verpasste sie kurz vor der Pause zweimal einen eigenen Treffer. Auf der Gegenseite krönte Bernadette Amani beinahe ihr Königsklassen-Debüt, zielte aber knapp zu hoch.

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein hochklassiges Spiel. Die Bayern zeigten sich bei ihren wenigen Chancen gnadenlos effizient.

Die Aufgabe am Mittwoch in einer Woche wird dennoch nicht einfach. Sollte den Bayern der Halbfinaleinzug gelingen, wartet wohl die größtmögliche Aufgabe: Der FC Barcelona, der in der Ligaphase mit 7:1 über den FCB hinweggerollt war, ließ in seinem Viertelfinale-Hinspiel beim 6:2 auch Real Madrid keine Chance.

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