Champions League: Wolfsburgerinnen legen gegen Favorit Lyon vor

Die Frauen des VfL Wolfsburg dürfen sich Hoffnungen machen, die Top vier der Champions League zu erreichen. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon gelingt ein 1:0-Sieg.

Lineth Beerensteyn (links) lässt sich von Camilla Küver für ihr Tor feiern. Quelle: Imago / Beautiful Sports

Der VfL Wolfsburg hat auch ohne Anführerin Alexandra Popp einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der Champions League gemacht. Der deutsche Vizemeister bezwang den achtmaligen Titelträger und Favoriten Olympique Lyon zu Hause 1:0 (1:0) und geht mit guten Chancen ins Rückspiel am 2. April (21 Uhr).

Lineth Beerensteyn trifft früh

Die Wolfsburgerinnen traten von Beginn an mutig auf. Lohn war das 1:0 durch Lineth Beerensteyn, deren abgefälschter Schuss in der 14. Minute unhaltbar ins Tor trudelte.

Das Fehlen der verletzten Stürmerin Alexandra Popp machte sich in dieser Phase kaum bemerkbar. Lyon hatte zwar mehr vom Spiel, die besseren Chancen verbuchte aber der VfL. Beerensteyn verpasste bei einem Kopfball das 2:0 (19.).

Auch wegen des Ausfalls von Alexandra Popp ist der VfL Wolfsburg im Viertelfinale der Champions League gegen Lyon Außenseiter. Auch die Bayern müssen eine harte Nuss knacken. 23.03.2026 | 1:01 min

Wolfsburg hatte im November in der Ligaphase noch 1:3 gegen Lyon verloren, diesmal waren beide Teams ebenbürtig. Mit seinem schnellen Umschaltspiel setzte der VfL immer wieder Nadelstiche gegen den Rekordsieger der Königsklasse.

Lyon in zweiter Halbzeit besser

Allerdings erhöhten die in der Liga noch ungeschlagenen Gäste mit zunehmender Spieldauer auch den Druck. Das galt vor allem für die zweite Hälfte.

Lyon schnürte die Wolfsburgerinnen phasenweise in der eigenen Hälfte ein, jeder vereitelte Angriff wurde von den VfL-Fans mit Applaus bedacht. Hinzu kam Glück: Kadidiatou Diani traf in der 59. Minute den Innenpfosten.

Vivien Endemann als beste Spielerin ausgezeichnet

Zur 60. Minute wurde bei Lyon auch Jule Brand eingewechselt. Die deutsche Nationalspielerin kurbelte das Angriffsspiel weiter an - doch die Abwehr des VfL hielt dicht.

"Wir hatten einen guten Plan, der aufgegangen ist", sagte die zur besten Spielerin der Partie gewählte Vivien Endemann beim Streamingdienst "Disney+". Das 1:0 sei zwar ein gefährliches Ergebnis für das Rückspiel am kommenden Donnerstag. "Aber wir wollen den Schwung mitnehmen und an unsere Leistung anknüpfen."

Nach 14 Jahren beim VfL Wolfsburg wechselt Alexandra Popp im Sommer das Trikot und trägt dann Schwarz-Gelb bei Borussia Dortmund. Ihr Herz schlage für diesen Verein, sagte Popp. 14.03.2026 | 0:16 min