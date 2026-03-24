Champions League: Wolfsburgerinnen legen gegen Favorit Lyon vor

1:0 in der Frauen-Champions-League:Wolfsburg legt gegen Titelfavorit Lyon vor
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Die Frauen des VfL Wolfsburg dürfen sich Hoffnungen machen, die Top vier der Champions League zu erreichen. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon gelingt ein 1:0-Sieg.
Der VfL Wolfsburg hat auch ohne Anführerin Alexandra Popp einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der Champions League gemacht. Der deutsche Vizemeister bezwang den achtmaligen Titelträger und Favoriten Olympique Lyon zu Hause 1:0 (1:0) und geht mit guten Chancen ins Rückspiel am 2. April (21 Uhr).
Lineth Beerensteyn trifft früh
Die Wolfsburgerinnen traten von Beginn an mutig auf. Lohn war das 1:0 durch Lineth Beerensteyn, deren abgefälschter Schuss in der 14. Minute unhaltbar ins Tor trudelte.
Das Fehlen der verletzten Stürmerin Alexandra Popp machte sich in dieser Phase kaum bemerkbar. Lyon hatte zwar mehr vom Spiel, die besseren Chancen verbuchte aber der VfL. Beerensteyn verpasste bei einem Kopfball das 2:0 (19.).
Wolfsburg hatte im November in der Ligaphase noch 1:3 gegen Lyon verloren, diesmal waren beide Teams ebenbürtig. Mit seinem schnellen Umschaltspiel setzte der VfL immer wieder Nadelstiche gegen den Rekordsieger der Königsklasse.
Lyon in zweiter Halbzeit besser
Allerdings erhöhten die in der Liga noch ungeschlagenen Gäste mit zunehmender Spieldauer auch den Druck. Das galt vor allem für die zweite Hälfte.
Lyon schnürte die Wolfsburgerinnen phasenweise in der eigenen Hälfte ein, jeder vereitelte Angriff wurde von den VfL-Fans mit Applaus bedacht. Hinzu kam Glück: Kadidiatou Diani traf in der 59. Minute den Innenpfosten.
Vivien Endemann als beste Spielerin ausgezeichnet
Zur 60. Minute wurde bei Lyon auch Jule Brand eingewechselt. Die deutsche Nationalspielerin kurbelte das Angriffsspiel weiter an - doch die Abwehr des VfL hielt dicht.
"Wir hatten einen guten Plan, der aufgegangen ist", sagte die zur besten Spielerin der Partie gewählte Vivien Endemann beim Streamingdienst "Disney+". Das 1:0 sei zwar ein gefährliches Ergebnis für das Rückspiel am kommenden Donnerstag. "Aber wir wollen den Schwung mitnehmen und an unsere Leistung anknüpfen."
Quelle: SID
Über das Thema berichtete das ZDF Mittagsmagazin am 24.03.2026 um 12:52 Uhr im Beitrag "Harte Nüsse für Wolfsburg und Bayern".
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